Sophia Loren festeggia 90 anni: il messaggio di auguri del Presidente Sergio Mattarella

Il 20 settembre 2024, Sophia Loren celebrerà il suo 90° compleanno, ricevendo un omaggio dal presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che ha espresso un sincero ringraziamento per la sua straordinaria carriera cinematografica attraverso una nota ufficiale. Mattarella ha evidenziato l’importanza della Loren nel mondo del cinema, riconoscendo la sua eleganza, fascino e recitazione innumerevole. Ha sottolineato come Sophia Loren abbia contribuito alla storia del cinema italiano e internazionale, diventando un simbolo della bellezza e dell’arte italiane nel mondo.

In occasione del suo compleanno, Sophia Loren ha condiviso una riflessione sulla giovinezza, affermando che essa risiede nella mente e nella creatività di ognuno. Ha ricordato il suo arrivo a Roma a 15 anni con la madre, quando ha iniziato la sua carriera come comparsa, un momento che ha cambiato radicalmente il corso della sua vita.

Per festeggiare questo importante traguardo, Sophia Loren ha scelto di circondarsi delle persone a lei più care, tra cui i suoi figli Edoardo e Carlo Ponti, le nuore, i quattro nipoti, la sorella Maria Scicolone e le nipoti Alessandra ed Elisabetta Mussolini. La celebrazione vedrà la presenza di circa un centinaio di amici e colleghi.

Nel corso della sua illustre carriera, Loren ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui l’Oscar come Miglior attrice nel 1962 per “La ciociara” di Vittorio De Sica e un Oscar alla carriera nel 1991. La sua attività artistica si è estesa oltre il semplice campo cinematografico, facendola diventare un’icona globale. La Loren è stata protagonista di molti film che hanno segnato la storia del cinema, guadagnandosi un posto d’onore nella cultura popolare e contribuendo a portare la tradizione cinematografica italiana su palcoscenici internazionali.

Sophia Loren, quindi, non è solo un’attrice, ma una vera e propria leggenda del cinema, il cui compleanno segna un momento di celebrazione non solo per la sua carriera, ma anche per il suo impatto duraturo sulla cultura e sull’arte italiana.