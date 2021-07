A un anno dall’arrivo della foto-videocamera compatta ZV-1, Sony torna sul mercato con la ZV-E10, un prodotto indirizzato ai vlogger, agli youtuber e più in generale ai content creator della generazione Z (ma anche a quelli un po’ più grandi). La nuova mirrorless del produttore giapponese unisce la portabilità del modello del 2020 alle caratteristiche delle compatte della famiglia Alpha.

Le differenze fondamentali con la ZV1 sono due: il sensore Aps-C da 24,2 megapixel, appunto come quello delle mirrorless compatte, e la presenza dell’attacco E-Mount, che abilita la possibilità di cambiare gli obiettivi a seconda delle necessità.

Compatibile con gli obiettivi Sony

L’introduzione dell’E-Mount permette di utilizzare tutta la famiglia di ottiche compatibili con le mirrorless Sony. Una caratteristica non da poco, perché in questo modo la ZV-E10 può coprire le necessità dei creator di ogni genere, da quelli che prediligono video veloci da condividere rapidamente sui social, fino ai professionisti dello storytelling, come gli youtuber che registrano in studio e si dedicano con attenzione al montaggio prima di ogni pubblicazione.

Le caratteristiche principali

Non a caso tutte le caratteristiche tecniche della macchina sono pensate per soddisfare le esigenze dei creator di ogni ordine e grado:

L’autofocus ibrido rapido è ottimizzato per non perdere il fuoco sul soggetto , anche in caso di movimenti rapidi nell’inquadratura

La risoluzione arriva a 4K/30p, con downscaling da una registrazione a 6K: è importante perché in questo modo migliora la resa dei dettagli e Sony può utilizzare lo spazio extra sul sensore per funzioni specifiche come la stabilizzazione elettronica (disponibile in modalità Active).

Per mettere sempre a fuoco il volto , la macchina è dotata di tracking dell’occhio umano Eye Af

Non c’è il mirino ottico, ma soltanto un display posteriore Lcd che si può ruotare completamente per essere usato come monitor in caso di riprese selfie (caratteristica fondamentale per tutti i vlogger)

Il triplice microfono sulla parte superiore è ottimizzato per la presa audio . La macchina è compatibile coi microfoni video di Sony, ma ci sono anche due ingressi dedicati per microfoni di altre marche e per le cuffie

ZV-E10 è compatibile con lo streaming Uvc/Vac tramite presa Usb

Le funzioni smart per i creator

In aggiunta alle specifiche, Sony ha previsto alcune funzioni aggiuntive, sempre nell’ottica di rendere la ZV-E10 più appetibile al pubblico dei giovani creator. Il Bokeh Switch, per esempio, permette di modificare in maniera automatica il livello di sfocato dello sfondo durante la registrazione: non è una soluzione software, ma hardware, ottenuta modificando elettronicamente l’apertura dell’obiettivo.

Il Product Showcase Setting invece è una modalità di messa a fuoco perfetta per mostrare un prodotto davanti al volto o al corpo mentre si impugna la videocamera con l’altra mano, come spesso capita di fare nelle videorecensioni. Infine, il Soft Skin Effect migliora la texture della pelle del viso, mentre la Face Priority Ae è una funzione che dà priorità al volto del soggetto nella regolazione automatica dell’esposizione.

La sfida agli smartphone

Se si aggiungono a queste funzionalità anche la possibilità di girare video in verticale in automatico, il touch tracking per la messa a fuoco con un tocco sul display e le funzioni di streaming video, le intenzioni di Sony diventano evidenti: con la ZV-E10 il produttore giapponese punta a creare un prodotto che possa fare concorrenza diretta agli smartphone di fascia alta, cioè le foto-videocamere capaci di telefonare e connettersi a Internet che i tiktoker, gli instagrammer e gli streamer sembrano ormai preferire a qualsivoglia videocamera compatta.

Prezzi e disponibilità

Alla comodità di un prodotto come lo smartphone su cui i video si possono girare (ormai con risoluzione fino a 8K), ma anche editare, montare e condividere, Sony contrappone la qualità ottica, la possibilità di evolvere il setup fino a includere più obiettivi e un sensore più grande per immagini ricche di dettagli. Se queste caratteristiche saranno sufficienti a sottrarre quote di mercato agli smartphone lo sapremo solo fra un po’ di tempo. Il prezzo, almeno per la versione di base, ci sembra adeguato: si parte da 750 euro per il solo corpo macchina e si sale a 850 per il kit con obiettivo 16-50mm; con un obiettivo più prestante e versatile, come il 18-105 f4, il costo sale ancora.

La nuova Sony ZV-E10 è disponibile in Italia a partire dalla fine di agosto.