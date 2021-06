Le nuove cuffie true wireless WF-1000XM4 di Sony non sono soltanto l’ultima e più aggiornata versione di un prodotto già top di gamma, introdotto nel 2017 e giunto ora alla sua terza versione: sono anche un manifesto con cui il colosso giapponese mette sul piatto lo stato dell’arte della propria tecnologia audio, promettendo un’esperienza d’ascolto di alto livello.

La tecnologia delle WF-1000XM4

In attesa di poter testare a fondo le nuove cuffie wireless, è già possibile raccontare le molte novità e migliorie che interessano praticamente ogni loro aspetto e caratteristica: più compatte e leggere del modello precedente, le WF-1000XM4 sono state costruite intorno al nuovo processore V1 che, lavorando con il chip bluetooth integrato, con due microfoni dotati di tecnologia Dual Noise Sensor (uno per il feed-forward e uno per il feedback) e con il driver da 6 mm di nuova concezione e con magnete più grande del 20%, migliora la soppressione del rumore pur consumando meno energia rispetto alla versione precedente.

Il risultato è che ora una sola ricarica promette 8 ore di ascolto continuato con cancellazione del rumore attivata, cui se ne sommano altre 16 fornite dalla batteria della custodia, a sua volta il 40% più piccola di quella del modello precedente. Si tratta di un dettaglio molto utile: quando le cuffie servono ma sono scariche, bastano 5 minuti di ricarica per avere circa un’ora di autonomia.

Altro punto di forza delle WF-1000XM4 è la riproduzione audio wireless ad alta risoluzione, resa possibile dalla tecnologia di codifica audio Ldac sviluppata da Sony, che trasmette una quantità di dati circa 3 volte superiore rispetto al normale audio bluetooth (alla massima velocità di trasferimento di 990 kbps), ed è quindi vicina per qualità a un collegamento fisico. Un mare di dati per elaborare il suono che poi viene riprodotto in maniera dinamica dal già citato driver da 6 mm, il cui diaframma molto adattabile è progettato per restituire bassi corposi.

L’aiuto dell’intelligenza artificiale

Come per la Noise Cancellation, anche nel caso della qualità audio è fondamentale l’apporto del nuovo processore V1 che, grazie all’Edge AI Computing, soluzione che consiste nel portare l’intelligenza artificiale il più vicino possibile alla fonte dei dati (già vista sul sensore d’immagine IMX500), impiega la tecnologia Dsee Extreme per migliorare la qualità dei file musicali compressi in tempo reale. In pratica, il sistema riconosce strumenti, generi musicali ed elementi di ciascun brano per ripristinare i suoni ad alta frequenza persi nella compressione, restituendo un’esperienza di ascolto migliorata e più fedele all’originale.

La qualità audio delle chiamate, importante quanto quella della riproduzione musicale, sulle WF-1000XM4 è garantita da una tecnologia chiamata Precise Voice Pickup, con 4 microfoni beam forming (due per parte) e il sensore a conduzione ossea che lavorano insieme con il sistema di soppressione del rumore per raccogliere la voce in modo più nitido e accurato.

tech test

Le caratteristiche più interessanti

Tra le funzionalità che meritano menzione figurano sicuramente “Speak-to-Chat” e “Quick Attention”: grazie alla prima, il sistema rileva quando la persona inizia a parlare con qualcuno e interrompe la riproduzione della musica, quindi la riavvia automaticamente a fine conversazione; la modalità “Quick Attention” permette invece di ascoltare un annuncio o interagire rapidamente con altre persone semplicemente posizionando il dito sull’auricolare sinistro, riducendo immediatamente il volume e lasciando passare i suoni dell’ambiente circostante. Inoltre, il sistema Wind Noise Reduction si attiva automaticamente in presenza di vento ed elimina gli eventuali fruscii che, come accadeva nel caso delle precedenti WF-1000XM3, potevano vanificare la cancellazione del rumore.

Quest’ultima non dipende solo dall’efficacia del software, ma anche dalla qualità dei materiali e dalla loro capacità di isolare l’orecchio dai rumori esterni. Sony è intervenuta con migliorie anche per questo aspetto, realizzando nuovi gommini di schiuma poliuretanica, più morbida, elastica e confortevole da indossare. Forniti come sempre in varie dimensioni, possono essere scelti dall’utente anche con l’aiuto di un’apposita funzione dell’app Headphones Connect.

Progettate per collegarsi con un solo tocco ai dispositivi Android, le Sony WF-1000XM4 consentono di attivare Google Assistant e Alexa con comandi vocali, vantano un grado di protezione dall’umidità IPX4 (sono a prova di spruzzi e sudore) e vengono vendute con packaging sostenibile, senza plastica e fatto al 99% di carta. Disponibili in nero o argento, costano 280 euro.