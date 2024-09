Sony vuole trasformare l’audio nei videogiochi

L’audio spaziale è diventato un vero e proprio must sia nel cinema che nel gaming, consentendo agli utenti di percepire il suono tutt’intorno a sé e Sony è certamente tra le aziende che stanno investendo maggiormente in questa direzione.

Lo abbiamo visto recentemente con l’arrivo su PlayStation 5 delle opzioni di configurazione dell’audio 3D, ma non è finita qui. Il colosso giapponese ha infatti annunciato la sua nuova tecnologia al servizio del panorama videoludico.

Stiamo parlando di Sony Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio, un software plug-in destinato agli sviluppatori, pensato per semplificare la produzione dell’audio spaziale, pronto per la riproduzione tramite cuffie grazie alla soluzione middleware Wwise, con pieno supporto per le principali piattaforme, dai PC agli smartphone.

La grande novità offerta dal Gaming Virtualizer riguarda anche la semplificazione per chi desidera fruire dell’audio spaziale, quindi il consumatore finale: normalmente, l’audio spaziale tramite cuffie richiede un hardware specifico in grado di elaborarlo, mentre con il nuovo sistema di Sony sarà possibile ottenere un audio altrettanto immersivo senza pesanti richieste in termini di capacità di calcolo.

La tecnologia è già stata accolta con entusiasmo dall’industria. Pensate che non solo in Giappone, ma anche negli USA, in Cina e in Inghilterra ci sono software house che hanno già iniziato a testarlo sui propri titoli. Tra queste ci sono veri e propri pesi massimi come Niantic, Square Enix, Cygames, GungHo e COLOPL.