Sony vuole portare l’audio spaziale su tutti i videogiochi!( Rimane identica, poiché il titolo è già scritto in lingua italiana! )

L’audio spaziale è diventato un aspetto fondamentale, sia nel cinema che nel giocare, permettendo all’utilizzatore di percepire il suono in ambiente e Sony è certamente fra le aziende che più danno importanza a tale tecnologia.

Stiamo parlando del Sony Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio, un software plug-in destinato agli sviluppatori per semplificare la creazione dell’audio spaziale. È pronto per essere fruito tramite cuffia attraverso la soluzione middleware Wwise, con pieno sostegno per le principali piattaforme, dai PC gli smartphone.

Ciò che rende speciale il Gaming Virtualizer è la semplificazione per chi desidera fruire dell’audio spaziale, quindi il consumatore finale. Normalmente, l’audio spaziale tramite cuffia richiede la presenza di hardware specializzato in grado di elaborarlo. Con il nuovo sistema di Sony si potrà ottenere un’audio altrettanto immersiva senza grosse richieste in termini di capacità di calcolo.

La tecnologia è già stata accolta calorosamente dall’industria videoludica. Pensare che non solo in Giappone, ma anche negli Stati Uniti, in Cina ed in Inghilterra vi sono case software che stanno già iniziando a provare il sistema sui propri titoli. Tra questi, ci sono giocabili come Niantic, Square Enix, Cygames, GungHo e COLOPL.