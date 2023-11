Sony SRS-XB23 – Speaker Bluetooth Waterproof, Cassa Portatile con Autonomia fino a 12 ore, Nero

Descrizione Prodotto

SRS-XB23 Porta la festa con te

Compatto, leggero e facile da trasportare: qualunque sia la tua destinazione, assicurati che SRS-XB23 sia la prima cosa che metti in valigia

Goditi un suono potente ovunque

Extra Bass esalta i bassi per sprigionare beat potenti, offrendoti un suono profondo ovunque

Dove porterai il tuo?

Dalle gite alle giornate nel parco, l’SRS-XB23 compatto e leggero si adatta a qualsiasi programma

Pronto a tutto

SRS-XB23 con classificazione IP6X continuerà a suonare, nonostante la polvere

Impermeabile e lavabile

Impermeabile (IPX7) e resistente all’acqua salata, è perfetto per i viaggi in spiaggia o in piscina

Costruito per durare

L’SRS-XB23, sottoposto a numerosi test sugli urti, continuerà a funzionare anche se lo lasci cadere.

Portatile e potente Dimensioni compatte

L’SRS-XB23 si adatta perfettamente al portabicchieri della sedia da campeggio, ottimo per rilassarsi durante i festival all’aperto.

Comodo cinturino

Appendi lo speaker nella tua tenda o all’albero più vicino: puoi condividere i tuoi brani preferiti ovunque tu voglia.

Scalda l’atmosfera con Party Connect

Con Party Connect connetti fino a 100 speaker wireless con tecnologia bluetooth

Controlla la festa con Sony | App Music Center

Seleziona le tue playlist preferite, esegui il brano successivo o cambia le modalità audio.

Posizionalo in verticale o in orizzontale

Puoi posizionare facilmente il tuo SRS-XB23 ovunque sia in posizione orizzontale che verticale

Porta USB di tipo C

Usa un cavo USB Type-C per ricaricare SRS-XB23.

Posso collegare l’altoparlante con un altro altoparlante?

Sì. È possibile collegare l’SRS-XB23 con un massimo di 100 altoparlanti wireless compatibili utilizzando la funzione Party Connect o accoppiare stereo con un altro SRS-XB23 per un suono stereo.

Quale porta di ricarica utilizza?

L’SRS-XB23 ha una porta USB Type-C e viene fornito con un cavo di ricarica.

L’altoparlante funziona sia in orizzontale che in verticale?

Sì, l’SRS-XB23 è progettato per lavorare in piedi o su un fianco. Il design versatile significa che puoi sempre trovare un posto dove metterlo, indipendentemente da dove lo stai usando.

Quanto dura la batteria?

L’SRS-XB23 ha una durata della batteria fino a 12 ore o 10 ore in modalità Extra Bass.

Quanto è resistente l’altoparlante?

L’SRS-XB23 ha una classificazione IP67, il che significa che è impermeabile, antipolvere, antiruggine e resistente all’acqua salata. Continuerà a suonare anche in caso di caduta accidentale poiché è anche resistente agli urti (fino a 1,2 m).

Compara altri modelli con SRS-XB23

Extra Bass

✔

✔

✔

✔

Live Sound Mode

✘

✘

✔

✔

Dimensioni altoparlante

73x218x73 mm / 0.6kg

74x92x74 mm / 243g

230x95x93 mm / 1kg

321x122x114 mm / 2.5kg

Party Connect

✔

✘

✔

✔

Collegamento stereo

✔

✔

✔

✔

Impermeabile e antipolvere

IP67

IP67

IP67

IP67

Illuminazione

✘

✘

✔

✔

Durata della batteria

12h

16h

24h

24h

Ricarica USB-C

✔

✘

✔

✔

Ricarica del telefono

✘

✘

✔

✔

Bluetooth/NFC

Si/No

Si/No

Si/Si

Si/Si

Stamina Mode

✔

✘

✔

✔

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,11 x 21,79 x 7,11 cm; 589,67 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 giugno 2020

Produttore ‏ : ‎ Sony

ASIN ‏ : ‎ B08B443QJ9

Numero modello articolo ‏ : ‎ SRSXB23B.CE7

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Questo speaker portatile è impermeabile, antipolvere, antiruggine (IP67), resistente all’acqua salata e antiurto (fino a 1,2 m) con una durata della batteria fino a 12 ore.

Rendi la tua festa ancora più grande: collega fino a 100 speaker wireless compatibili o coppia stereo!

Controlla lo speaker del tuo party dal telefono tramite Sony | Music Center e app Fiestable.

Compatto, leggero e facile da trasportare, dotato di un comodo cinturino per appendere l’altoparlante ovunque tu voglia.