Sony produrrà due milioni di PlayStation VR2 entro marzo 2023

Sony Interactive Entertainment ha intenzione di produrre due milioni di caschi PlayStation VR2 entro la fine di marzo 2023, secondo un report di Bloomberg. La seconda generazione di casco per realtà virtuale di Sony, compatibile con PS5, verrà lanciata proprio nel primo quarto del prossimo anno e la produzione di massa è cominciata a settembre, con l’azienda ben consapevole delle difficoltà di approvvigionamento ma pronta ad arrivare in un numero sufficiente di pezzi. Soprattutto, Sony ha intenzione di rilanciare PlayStation 5 proprio all’inizio del 2023 con una campagna marketing aggressiva e la presenza massiccia della console nei negozi dopo più di due anni di scaffali riforniti a singhiozzo. nonostante l’ultima console di Sony sia retrocompatibile con tutta la libreria giochi di PS4, lo stesso non accadrà con PS VR2. Per giocare con i titoli PS4 della prima generazione sarà comunque necessario avere il primo visore, che tuttavia è collegabile anche a PS5. Sony spiega che sono proprio le tecnologie alla base di VR2 a rendere impossibile giocare con i vecchi titoli per la realtà virtuale: il nuovo sistema ha infatti un sensore di movimento completamente diverso che non richiede la telecamera, così come i controller sono differenti e ricordano più da vicino quelli dei visori Oculus. Hideaki Nishino, Vice Presidente Senior Platform Experience di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato durante un podcast: “PS VR2 ha caratteristiche molto più avanzate, come i nuovissimi controller con feedback aptico e trigger adattivi, il tracciamento inside-out, il tracciamento degli occhi, l’audio 3D in arrivo e, naturalmente, il 4K HDR. Ciò significa che lo sviluppo di giochi per PSVR2 richiede un approccio completamente diverso rispetto al PSVR originale”.