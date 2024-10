Sony presenta le nuove LinkBuds Fit e Open con il LinkBuds Speaker

Sony ha recentemente ampliato la propria gamma di prodotti LinkBuds introducendo tre nuove innovazioni: le cuffiette LinkBuds Fit, LinkBuds Open e il LinkBuds Speaker. Questi dispositivi sono compatibili con l’app Sound Connect, consentendo agli utenti di personalizzare varie impostazioni.

LinkBuds Fit: Queste cuffiette in-ear sono progettate con un sistema di adattatori a cuscinetto d’aria che mira a ridurre la pressione sulle orecchie, mantenendo una stabilità elevata. Offrono la funzione di cancellazione del rumore, combinabile con la modalità Auto Ambient Sound per adattarsi all’ambiente circostante. Sono equipaggiate con il chip V2, lo stesso utilizzato nel modello di punta WF-1000XM5, per una cancellazione del rumore dinamica in tempo reale. Presentano anche un trasduttore Dynamic Driver X e hanno ottenuto la certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua. Disponibili in quattro colori (nero, bianco, verde e viola), le LinkBuds Fit offrono fino a 21 ore di autonomia, grazie anche alla custodia di ricarica, e supportano la connessione Multipoint per collegarsi a due dispositivi simultaneamente.

LinkBuds Open: Caratterizzate da un design ad anello aperto, queste cuffiette permettono agli utenti di percepire i suoni ambientali mentre le utilizzano. Incorporano la tecnologia Adaptive Volume Control, che regola automaticamente il volume in base al contesto. Anche in questo modello si trova il chip V2 e un trasduttore ad anello da 11 mm. Per migliorare la qualità delle chiamate, sono dotate di tecnologie DSEE e Precise Voice Pickup. Con connessione MultiPoint e certificazione IPX4, vantano un’autonomia fino a 22 ore.

LinkBuds Speaker: Infine, il LinkBuds Speaker è un altoparlante Bluetooth che permette la funzione Auto Switch, trasferendo automaticamente la riproduzione audio dalle cuffiette. Certificato IPX4, offre un’autonomia di 25 ore con una singola carica. È dotato di un tweeter da 16 mm e un woofer da 48 x 56 mm. Il design è disponibile in due colorazioni: nero e grigio, con dimensioni di 84 x 110 x 90 mm e un peso di 520 grammi.

Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili nel mercato a partire da ottobre, ma i prezzi per l’Italia non sono ancora stati annunciati.