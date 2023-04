Sony prepara una nuova strategia cloud gaming per PlayStation

Nonostante il recente round di tagli al personale nel proprio settore PlayStation, Sony sarebbe al lavoro su una nuova sezione del brand, dedicata ai giochi in streaming. Lo rivelano diversi annunci di lavoro pubblicati dalla compagnia nelle ultime settimane, visto che Sony è alla ricerca di 22 impiegati che si occupino di cloud gaming, compreso uno in particolare che sviluppi la visione strategica di una piattaforma cloud PlayStation. La maggior parte delle posizioni aperte prevede lavoro d’ufficio a Aliso Viejo, in California, dove prima c’era la sede di Gaikai, la compagnia di giochi in streaming che Sony ha acquistato una decade fa per avviare il progetto PlayStation Now, ora inglobato in PlayStation Plus.

Gli annunci pubblicati corroborano i rumor intorno a una nuova console di Sony, della quale si è parlato nelle scorse settimane con il nome in codice di PlayStation Q Lite. Si tratterebbe di una macchina portatile in grado di riprodurre in mobilità, ovunque ci sia una connessione a banda larga stabile, i giochi presenti nella propria libreria PS5, appunto grazie al cloud e allo streaming. Sembra inoltre che Sony stia per stringere un accordo con Amazon per utilizzare la sua piattaforma cloud, che tra l’altro ospita già il servizio di cloud gaming Luna (non ancora disponibile in Italia).