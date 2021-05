Roma si fa un po’ più smart, sostenibile e sicura. A partire da giugno, la città ospiterà in anteprima mondiale una sperimentazione che vede collaborare Sony Europe, le startup Envision e Ttm Group e l’azienda Citelum con 3 diversi obiettivi: ridurre gli ingorghi e le emissioni dovuti alla ricerca dei parcheggi; diminuire gli incidenti che coinvolgono i pedoni; evitare l’affollamento sui mezzi pubblici.

Al centro del progetto, i 3 puntali smart Genius installati su alcuni semafori del centro di Roma, in via XX Settembre, basati sul sensore d’immagine intelligente Imx500. Sviluppati da Ttm Group e gestiti tramite la piattaforma UrbanVision di Envision, si occupano di monitorare il territorio a 360 gradi, grazie a una rete neurale che è stata addestrata a svolgere 3 compiti:

segnalare quanti parcheggi liberi sono disponibili e dove, per alimentare un’app che aiuti le persone a trovare posto per l’auto;

avvisare se qualcuno sta attraversando la strada per attivare la segnaletica a prova di distrazione rivolta agli automobilisti;

contare il numero di passeggeri che salgono e scendono dagli autobus alle fermate, per consentire ai sistemi di gestione del trasporto pubblico di evitare l'affollamento dei mezzi, per esempio inviando nuove vetture quando quelle disponibili sono piene.

Monitoraggio, a ma prova di privacy

Ogni puntale incorpora due esemplari del Sony Imx500: presentato l’anno scorso, è il primo sensore d’immagine al mondo a integrare l’intelligenza artificiale, grazie alla quale è in grado di guardare il mondo per raccogliere informazioni utili a un determinato scopo, il tutto senza bisogno di salvare o trasmettere immagini (come avviene per esempio con i sistemi di sorveglianza), e quindi evitando di saturare la banda delle infrastrutture cittadine o mettere a rischio la privacy delle persone.

Il merito va al cosiddetto Edge AI Computing, soluzione che consiste nel portare l’intelligenza artificiale il più vicino possibile alla fonte dei dati (in questo caso il sensore d’immagine sviluppato da Sony), così che possa elaborarli dove vengono raccolti e condividere con il cloud solo i metadati, le informazioni semplificate che servono a fare funzionare un determinato servizio. È una tecnologia nata anche per potenziare l’Internet of Things, la rete degli oggetti e dei sensori connessi, che nel caso delle smart city diventano il sistema nervoso di palazzi, quartieri o intere città e contribuiscono a renderle più efficienti, sicure e sostenibili.

Non è che l’inizio: “Quello che stiamo avviando è solo un primo test, ma le possibili applicazioni sono tantissime e aspettano solo di essere individuate”, ha spiegato Antonio Avitabile, managing director of corporate alliance and investment di Sony.

Del resto, uno dei punti di forza dell’Edge AI Computing è proprio che i chip dei sensori possono essere riprogrammati a piacimento per svolgere compiti diversi: basta riscrivere la memoria interna con un update che avviene a distanza, di fatto installando un diverso modello di intelligenza artificiale addestrato a svolgere un altro compito, e il gioco è fatto. Non serve sostituire nulla.