Sony PlayStation 5 – Edizione Digitale

Price: 529,90€

(as of Oct 25, 2024 08:40:22 UTC – Details)





La console PS5 rende possibili forme di gioco che non avresti mai immaginato. Sperimenta tempi di caricamento rapidi grazie a un Solid State Drive (SSD) ad alta velocità, un’immersione più profonda con feedback aptico, trigger adattivi e audio 3D, oltre a una nuova generazione di giochi PlayStation. Scopri un’esperienza di gioco più intensa attraverso la tecnologia haptic, i trigger adattivi e l’audio 3D. Lasciati sorprendere dalla grafica straordinaria e sperimenta le nuove funzionalità di PS5.

Età consigliata ‏ : ‎ Dai 7 anni in su

Lingua ‏ : ‎ Inglese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 47,7 x 18,2 x 43,3 cm; 4,26 kg

Data d’uscita ‏ : ‎ 19 novembre 2020

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B08H98GVK8

Numero modello articolo ‏ : ‎ 191088

Restrizioni di spedizione: Spedizione: Questo articolo può essere spedito solo all’interno dell’Unione Europea e in altri Paesi selezionati.

Prova un caricamento ultra rapido con un’unità SSD ad altissima velocità

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5 .

Scopri un’esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D.

Ray Tracing – Immergiti in mondi che offrono un livello di realismo senza precedenti, con ogni raggio di luce simulato individualmente, creando effetti di ombre e riflessi ultra realistici sui giochi PS5 compatibili.

Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz – Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K

Tecnologia HDR – Su una TV HDR, i giochi PS5 compatibili mostrano una gamma di colori vivaci e realistici

Uscita 8K – Le console PS5 supportano l’uscita 8K, permettendoti di giocare sul tuo display 4320p

Feedback tattile – Prova il feedback tattile tramite il controller wireless DualSense mentre giochi a determinati giochi per PS5 e senti gli effetti e l’impatto delle tue azioni di gioco attraverso il feedback sensoriale dinamico.

Trigger adattivi: fai i conti con i trigger adattivi coinvolgenti e i loro livelli di resistenza dinamica che simulano l’impatto fisico delle tue azioni di gioco in alcuni titoli PS5 .