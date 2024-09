Sony Elimina il Logo ‘8K’ dalle Confezioni di PS5: Scopri il Motivo

Sony ha recentemente rimosso il logo “8K” dalle nuove confezioni della PS5 Slim, suscitando dibattiti tra gli appassionati di tecnologia e gaming. Secondo John Linneman di Digital Foundry, nelle confezioni disponibili su PlayStation Direct non è presente il logo “8K”, ma solo le indicazioni riguardanti “4K 120 fps” e “HDR”. Questa decisione segna un cambiamento rispetto alle affermazioni iniziali di Sony, che aveva garantito il supporto per display 8K con un futuro aggiornamento di sistema per la PS5.

Attualmente, anche se la PS5 è in grado di collegarsi a display 8K, le limitazioni hardware impediscono di sfruttare appieno tale risoluzione. L’unico gioco capace di raggiungere i 7680×4320 pixel su PS5 è “The Touryst”, ma ciò avviene tramite una tecnica di supersampling e non rappresenta un vero 8K nativo. La rimozione del logo potrebbe essere dovuta all’imminente lancio della PS5 Pro, una versione migliorata della console che promette di avere una maggiore capacità di supporto per l’8K.

È interessante notare che il supporto per l’8K nel gaming rimane ancora un obiettivo lontano; ci vorrà del tempo prima che i titoli possano sfruttare questa risoluzione in modo nativo. La decisione di Sony di eliminare il logo “8K” riflette le attuali limitazioni tecnologiche e le aspettative realistiche per il futuro del gaming. Sebbene la PS5 resti una console potente, il suo vero potenziale in termini di risoluzione 8K potrà essere realizzato solamente con future iterazioni hardware, come la tanto attesa PS5 Pro.

In sintesi, la modifica delle confezioni della PS5 Slim rappresenta una revisione delle promesse iniziali di Sony e una riconoscenza delle sfide attuali legate alla tecnologia 8K nel gaming. I consumatori dovranno probabilmente attendere ancora per vedere una piena implementazione di questa risoluzione, il che sostiene l’idea che la PS5 sta preparando il terreno per l’uscita di nuovi modelli che possano effettivamente supportare le esigenze future del gaming avanzato.