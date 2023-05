Sony Cuffie Bluetooth wireless WH-CH520 – Durata della batteria fino a 50 ore con ricarica rapida, stile on-ear – Connessione Multipoint – Nero

Descrizione Prodotto

50 ore di musica non-stop Più giorni di autonomia

Grazie all’eccezionale durata della batteria (fino a 50 ore), puoi ascoltare la tua musica preferita senza preoccuparti di esaurire la batteria. È quasi scarica? Bastano solo 3 minuti di ricarica per ottenere un’ora e mezza di ascolto.

Scegli il colore in base al tuo stile

Seleziona il colore perfetto da abbinare alla grande qualità e alla texture confortevole. Le tonalità disponibili per completare il tuo look includono nero, blu, bianco o beige.

Combinazione unica di look e comfort Comfort per tutto il giorno

Prova la comodità prolungata offerta dai morbidi padiglioni e il design leggero che migliora la tua esperienza di ascolto. Regola l’archetto per ottenere vestibilità perfetta e una sensazione di leggerezza e stabilità.

Porta la tua musica ovunque

A prescindere da dove sei diretto e da che piani hai, queste leggere cuffie wireless con padiglioni auricolari girevoli non solo sono comode, ma anche compatte e portatili, e per questo sono perfette per i viaggi.

Esperienza di ascolto su misura per te Suono personalizzato

Personalizza l’ascolto in base alle tue preferenze. Scegli la qualità audio adatta al tuo genere musicale dalla gamma di preset o usa l’app Sony│Headphones Connect per creare e salvare i tuoi preset personali, regolare i bassi e abilitare funzioni come Speak-to-Chat ed eliminazione del rumore.

Ascolto più naturale

Quando una sorgente musicale originale viene compressa, si perdono gli elementi ad alta frequenza che aggiungono dettagli e ricchezza ai tuoi brani. Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) ripristina fedelmente tali elementi per offrire un suono di alta qualità, più vicino possibile all’originale.

Connessione multipoint

Associa le tue cuffie a due diversi dispositivi Bluetooth contemporaneamente per la massima praticità. Aspetti una chiamata? Le cuffie rilevano il dispositivo che riceve la chiamata ed eseguono la connessione automaticamente per un’esperienza impeccabile a mani libere.

Confronta il modello WH-CH520 wireless alle altre cuffie

Stile

Sovrauricolare

Sovrauricolare

Sovrauricolare

Sovrauricolare

Sovrauricolare

Eliminazione del rumore (NC)

✘

✔

✔

✔

✔

Durata della batteria

50 ore (senza NC)

35 ore (con NC)

30 ore (con NC)

30 ore (con NC)

30 ore (con NC)

Ricarica rapida

10 minuti = 5,5 ore

10 minuti = 4,5 ore

10 minuti = 4,5 ore

10 minuti = 5 ore

10 minuti = 5 ore

Audio ad alta risoluzione

✘

✘

✘

✔

✔

Regolazione audio Extra Bass

✘

✘

✔

✘

✘

Controllo touch

✘

✘

✔

✔

✔

Funzione Wearing Detection

✘

✘

✘

✔

✔

Connessione multipoint

✔

✔

✔

✔

✔

Chiamate in viva voce

✔

✔

✔

✔

✔

Custodia da trasporto

✘

✘

✔

✔

✔

Peso

147 g

192 g

252 g

254 g

250 g

Con una durata della batteria fino a 50 ore, puoi ascoltare la tua musica preferita dimenticandoti della carica. E, se si sta scaricando, una ricarica rapida di 3 minuti può darti 1,5 ore di ascolto.

La WH-CH520 ha la connessione Multipoint, un facile funzionamento dei pulsanti e può anche essere controllata con la voce. Con Swift Pair e Fast pair, queste cuffie Sony sono ideali per l’uso quotidiano.

Rispondi facilmente alle chiamate con un clic dei pulsanti sui padiglioni, in questo modo non è necessario prendere il telefono dalla tasca.

Con un archetto regolabile, morbidi padiglioni e un design leggero, puoi trovare la tua vestibilità perfetta e stare comodo più a lungo con queste cuffie on-ear.