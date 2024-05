Sony BRAVIA, KD-43X75WL, LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Narrow Bezel Design, Modello 2023

699,00€ - 479,00€

(as of May 25, 2024 21:20:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Serie X75WL Nitidezza sbalorditiva con qualsiasi contenuto

Il segreto delle immagini luminose e vivide di X75WL è il nostro processore X1. L’elaborazione delle immagini è da sempre al cuore della nostra filosofia TV, e il processore X1 rappresenta il picco di un decennale lavoro di sviluppo tecnologico volto all’ottimizzazione delle immagini in tempo reale.

Audio di qualità per esperienze sensoriali intense Bassi straordinari con un’acustica cristallina

Lo Speaker X-Balanced, dalla forma unica, si integra alla perfezione con il design sottile del TV per offrirti suoni puliti e bassi ricchi per i tuoi film e la tua musica.

Audio Dolby Atmos avvolgente

Goditi la colonna sonora dei film e le tue playlist musicali in un audio più nitido, profondo e dettagliato. L’audio spaziale di Dolby Atmos ti immerge in profondità nei tuoi contenuti.

Esperienza di intrattenimento senza paragoni Goditi i film migliori con Bravia Core

Scopri i film più popolari di oggi, in un attimo. Bravia Core ti consente di riscattare cinque film e riprodurre in streaming illimitato per 12 mesi. Il nostro servizio di contenuti video con Pure Stream e Imax Enhanced offre immagini straordinarie e una qualità audio stupefacente.

Tutto l’intrattenimento che ami con Google TV

Google TV riunisce film, programmi e altri contenuti da tutti i tuoi abbonamenti e app e li organizza per te. Per un’esperienza di intrattenimento ancora più semplice, usa i comandi vocali per cercare tra le migliaia di app disponibili.

Nato per emozionare e adattarsi a ogni ambiente Supporto a due posizioni elegante e versatile

Con i TV di dimensioni pari o superiori a 55″, puoi scegliere lo stile più adatto alle tue esigenze: l’impostazione standard, più ampia, permette di focalizzare lo sguardo sull’immagine, mentre quella stretta è l’ideale in caso di superfici di appoggio più piccole.

Perfettamente in armonia con il tuo arredo

Il caratteristico design minimalista del TV X75WL fa sì che lo sguardo resti focalizzato su ciò che conta davvero. Grazie alla finitura spazzolata e al supporto fisso a lamelle sottile si integra con armonia in qualsiasi ambiente, per un risultato di grande impatto pur nella sua semplicità.

Goditi una visione ottimizzata con Bravia Cam

Porta l’esperienza immersiva al livello superiore con Bravia Cam. Tramite degli aggiornamenti firmware futuri per X75WL, la webcam potrà rilevare la tua posizione nella stanza e regolare in modo ottimale le impostazioni audio e video in base all’ambiente di visione e alla tua distanza dal TV.

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,4 su 5 stelle

348

4,2 su 5 stelle

28

4,2 su 5 stelle

130

4,7 su 5 stelle

77

Prezzo

479,00 €€479,00

1.799,00 €€1.799,00

1.685,00 €€1.685,00

1.199,99 €€1.199,99

Dimensioni dello schermo

43″, 50″, 55″, 65″, 75″

43″, 50″, 55″, 65″, 75″, 85″

55”, 65″, 75″

55″, 65″, 75″, 85″, 98″

Display

LED

LED

Full Array LED

Full Array LED

Processore

Processore X1

Processore HDR X1

Processore HDR X1

Processore XR

Qualità delle immagini

4K HDR

4K HDR

4K HDR

4K HDR

Colore

Live Colour

Triluminos Pro

Triluminos Pro

XR Triluminos Pro

Movimento

Motionflow XR (50Hz nat.)

Motionflow XR (50Hz nat.)

X-Motion Clarity (100Hz nat.)

XR Motion Clarity (100Hz nat.)

Audio

Speaker X-Balanced

Speaker X-Balanced

Speaker X-Balanced

Acoustic Multi-Audio

Supporto

A 2 posizioni (da 55″ in su)

A 2 posizioni (da 55″ in su)

A 2 posizioni

A 3 posizioni (fisso per 98″)

Telecomando

Standard

Standard

Standard

Standard

Comando vocale

Ricerca vocale

Ricerca a mani libere

Ricerca a mani libere

Ricerca a mani libere

Compatibilità con Bravia Cam

✔

✔

✔

✔

Eco-pack

✔

✔

✔

✔

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7 x 97,2 x 56,7 cm; 9,3 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 aprile 2023

Produttore ‏ : ‎ SONY

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0BYNWV8DJ

Numero modello articolo ‏ : ‎ KD43X75WLPAEP

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Il nostro processore X1 è la potenza dietro queste immagini luminose e colorate, analizza i contenuti in tempo reale e, abbinato a Dolby Vision, migliora tutto ciò che guardi.

Il nostro esclusivo gruppo di X-Balanced speaker offre un suono di alta qualità e bassi potenti per un’esperienza audio più ricca, profonda e gratificante.

Il TV è stato progettato con stile minimalista per mantenere l’attenzione su ciò che è importante: l’immagine. Con una finitura sottile e un supporto fisso Slim Blade, l’X75WL si adatta a qualsiasi interno.

Un’ottima TV per il gaming, l’X75WL è dotato della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, nonché di Auto HDR Tone Mapping per rivelare dettagli nelle parti più scure e più luminose dello schermo.

Accedi a oltre 700.000 film ed serie TV da tutti i tuoi servizi di streaming su questa Google TV, dove tutto è organizzato in base ai tuoi interessi personali. Puoi persino utilizzare la Ricerca vocale!