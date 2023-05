Sony annuncia la versione portatile di PS5 per giocare in streaming

Durante lo showcase primaverile dei videogiochi di prossima uscita per PlayStation 5, Sony ha confermato di essere al lavoro su una console portatile, conosciuta internamente come Project Q. Non si tratta di una vera e propria macchina indipendente, ma di una sorta di controller DualSense con al centro uno schermo LCD da 8 pollici e aggiornamento dello schermo a 60Hz. Servirà a giocare ai titoli installati sulla propria PS5 in mobilità, purché il dispositivo sia nella stessa rete Wi-Fi della PlayStation. Un modo, insomma, per giocare in comodità in un’altra stanza. Una funzione che è già possibile ottenere con la app apposita su tablet o smartphone, ma che qui sarà concepita in modo nativo. Jim Ryan, presidente di Sony Interactive, ha dichiarato durante lo showcase che Project Q verrà svelata in ogni dettaglio nei prossimi mesi, e che sarà disponibile sul mercato entro la fine del 2023. Sony ha anche annunciato le prime cuffie auricolari pensate per PlayStation 5, in grado di riprodurre l’audio tridimensionale offerto dalla console.