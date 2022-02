Sony non ha mai abbandonato il brand walkman, trasformandolo nel corso degli anni in una linea di lettori MP3 e MP4 dedicati agli appassionati di musica. Ora ha deciso di dare nuovo lustro allo storico oggetto hi-tech con due modelli di fascia alta, annunciati al momento solo per il mercato giapponese. NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2, questo il nome dei modelli, garantiscono un’autonomia di 40 ore di riproduzione audio ad alta risoluzione FLAC a 96kHz. Sono infatti compatibili con il formato Hi-Res Audio per la gioia dei puristi del suono.

NW-WM1ZM2 costerà l’equivalente di 4.200 euro e avrà uno chassis in rame placcato oro con purezza del 99,99 per cento. Nelle intenzioni di Sony offrirà un audio chiaro e avvolgente che replicherà il suono come se fosse eseguito dal vivo. Il modello NW-WM1AM2 ha un telaio in lega di alluminio per ridurre al minimo le interferenze, e costa l’equivalente di 1.600 euro. Entrambi i dispositivi montano Android 11 come sistema operativo, fornendo così la possibilità di accedere alla radio, al download dei brani e alle app di musica in streaming come Spotify e Apple Music.