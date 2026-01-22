Sony 75″ 4K QLED TV HDR Google Smart TV

🔥 Offerta Amazon
Scopri il meglio della tecnologia TV con Sony BRAVIA 7 QLED
La primavera è arrivata e con essa nuove opportunità di scoprire i prodotti Sony che ti entusiasmeranno. Se sei un appassionato di tecnologia e home theater, non puoi perderti la nostra nuova TV Sony BRAVIA 7 QLED da 75 pollici con tecnologia Mini LED.
Tecnologia all’avanguardia
La nostra TV utilizza la tecnologia XR Backlight Master Drive, che controlla con precisione i migliaia di LED per scoprire ogni dettaglio, anche nelle aree più buie. Inoltre, l’Acoustic Multi-Audio offre un suono spettacolare direttamente dallo schermo, come al cinema! La Voice Zoom 3 migliora il dialogo e il 3D Surround upscaling dà un trattamento surround a tutti i suoni.
Vantaggi pratici
- Suono immersivo: la tecnologia Acoustic Multi-Audio e il 3D Surround upscaling creano un’esperienza audiovisiva unica e immersiva.
- Design innovativo: il design One Slate, Seamless Edge TV si adatta a qualsiasi arredamento e il supporto a 4 vie offre massima flessibilità.
- Accesso a oltre 10.000 app e giochi: con Google TV, Voice Search, Apple AirPlay 2 e Chromecast integrato, potrai accedere a un’ampia gamma di contenuti.
- Risparmio energetico: il nostro nuovo telecomando Eco è ricaricabile e a risparmio energetico.
Crea il tuo home theater
Con la nostra TV Sony BRAVIA 7 QLED, potrai trasformare la tua casa in un vero e proprio cinema. I soundbar Sony con tecnologia 60 Spatial Sound Mapping creano altoparlanti “fantasma” intorno a te, in un layout cinematografico. Inoltre, l’Acoustic Center Sync offre un’allineamento audiovisivo immersivo.
Non perdere l’occasione
Non aspettare oltre per scoprire il meglio della tecnologia TV con Sony BRAVIA 7 QLED. Acquista ora e scopri un nuovo modo di vivere l’esperienza cinematografica a casa tua!
