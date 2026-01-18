Sony 43″ 4K HDR LED TV

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €489.00 – €425.99

⭐ Valutazione: / 5

Sony BRAVIA, KD-43X75WL, LED, 4K HDR, Google TV, ECO Pack, BRAVIA CORE, Narrow Bezel Design, Black

Scopri il Nuovo Sony BRAVIA KD-43X75WL

La primavera è arrivata e con essa, nuove opportunità per scoprire prodotti innovativi e emozionanti. Il Sony BRAVIA KD-43X75WL è il perfetto esempio di tecnologia avanzata e design elegante.

Caratteristiche Tecniche

Il nostro processore X1 è il cuore di queste immagini luminose e colorate, analizza il contenuto in tempo reale e, abbinato a Dolby Vision, migliora tutto ciò che guardi. I nostri esclusivi altoparlanti X-Balanced offrono un suono di alta qualità e un basso potente per un’esperienza audio più ricca e coinvolgente.

Design e Funzionalità

Il TV è stato progettato con uno stile minimalista per mantenere l’attenzione su ciò che è importante: l’immagine. Con un finish sottile e un supporto Slim Blade fisso, il X75WL si adatta a qualsiasi ambiente. anche un ottimo TV per i giochi, con la modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay liscio e responsivo, nonché la mappatura automatica del tono HDR per rivelare i dettagli nelle parti più scure e più luminose dello schermo.

Vantaggi Pratici

Accesso a oltre 700.000 film e spettacoli TV da tutti i tuoi servizi di streaming su Google TV, dove tutto è organizzato in base ai tuoi interessi personali.

Utilizza la Ricerca Vocale per trovare facilmente ciò che cerchi.

Acquista Ora e Scopri il Piacere di un’Esperienza di Visione Unica

Non perdere l’opportunità di scoprire il nuovo Sony BRAVIA KD-43X75WL. Acquista ora e scopri il piacere di un’esperienza di visione unica, con immagini luminose e colorate, suono di alta qualità e un design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente.