Sony 43″ 4K HDR LED TV

Sony BRAVIA, KD-43X75WL, LED, 4K HDR, Google TV, ECO Pack, BRAVIA CORE, Narrow Bezel Design, Black
Scopri il Nuovo Sony BRAVIA KD-43X75WL
La primavera è arrivata e con essa, nuove opportunità per scoprire prodotti innovativi e emozionanti. Il Sony BRAVIA KD-43X75WL è il perfetto esempio di tecnologia avanzata e design elegante.
Caratteristiche Tecniche
Il nostro processore X1 è il cuore di queste immagini luminose e colorate, analizza il contenuto in tempo reale e, abbinato a Dolby Vision, migliora tutto ciò che guardi. I nostri esclusivi altoparlanti X-Balanced offrono un suono di alta qualità e un basso potente per un’esperienza audio più ricca e coinvolgente.
Design e Funzionalità
Il TV è stato progettato con uno stile minimalista per mantenere l’attenzione su ciò che è importante: l’immagine. Con un finish sottile e un supporto Slim Blade fisso, il X75WL si adatta a qualsiasi ambiente. anche un ottimo TV per i giochi, con la modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay liscio e responsivo, nonché la mappatura automatica del tono HDR per rivelare i dettagli nelle parti più scure e più luminose dello schermo.
Vantaggi Pratici
- Accesso a oltre 700.000 film e spettacoli TV da tutti i tuoi servizi di streaming su Google TV, dove tutto è organizzato in base ai tuoi interessi personali.
- Utilizza la Ricerca Vocale per trovare facilmente ciò che cerchi.
