Sonos Lancia la Nuova Streaming Box e Sfidano il Mercato

Sonos si prepara a lanciare un nuovo dispositivo di streaming, denominato “Pinewood”, nel competitivo mercato dell’intrattenimento domestico. Secondo The Verge e un report di Bloomberg, il nuovo box potrebbe essere disponibile nei prossimi mesi, con un prezzo iniziale previsto tra 150 e 200 dollari, ma fonti recenti suggeriscono che il costo finale oscillerebbe tra 200 e 400 dollari.

Sonos ha annunciato il lancio della streaming box “Pinewood” nei prossimi mesi, anche se il progetto iniziale ha subito ritardi a causa di problemi con l’app associata, la cui ristrutturazione ha presentato difficoltà tecniche. Durante una call, l’azienda aveva dichiarato l’intenzione di rilasciare due nuovi prodotti entro il quarto trimestre del 2024.

Il nuovo dispositivo promette un’interfaccia all’avanguardia, che aggrega contenuti da piattaforme come Netflix, Max e Disney Plus, offrendo un’esperienza utente unificata. Sarà dotato di Sonos Voice Control e di un telecomando fisico con tasti rapidi per le app più utilizzate. Inoltre, l’interfaccia è progettata per supportare configurazioni home theater complesse, con più porte HDMI e capacità di passthrough, facilitando il collegamento di console di gioco e altri dispositivi.

La streaming box offrirà anche un sistema di surround personalizzabile, permettendo agli utenti di designare specifici altoparlanti come canali frontali. In termini di connettività, disporrà di una porta Ethernet gigabit e supporterà il Wi-Fi 7, garantendo una trasmissione dati rapida e stabile, fondamentale per un’esperienza di streaming di alta qualità.