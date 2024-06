“Sono volati piatti e bicchieri e sono arrivati i carabinieri”, furiosa lite tra l’attrice ed il suo ex marito in un locale pubblico, i clienti senza parole

Nel corso delle ultime ore, Micaela Ramazzotti si è resa protagonista di una lite furibonda con il suo ex marito Paolo Virzì. Nel momento della discussione i due ex coniugi si trovavano fuori ad un locale romano ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo la burrascosa separazione coniugale avvenuta lo scorso marzo 2023, non cessano le tensioni tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Nella serata di lunedì 17 giugno, i due ex coniugi hanno avuto una lite furibonda in un elegante locale dell’Aventino, nella città di Roma. La discussione tra la celebre attrice e il regista sarebbe degenerata a tal punto da spingere i presenti a chiamare le forze dell’ordine.

L’incontro tra i due avvenuto fuori il locale romano sarebbe stato casuale e improvviso. Infatti, mentre l’attrice era seduta in un noto ristorante a piazzale Albania in compagnia di suo figlio e del suo attuale compagno Claudio Pallitto, si è trovato a passare proprio Paolo Virzì insieme ai suoi due figli. Il regista avrebbe sostato per qualche minuto nel posto fino a quando sono iniziati a volare insulti.

Successivamente la discussione sarebbe degenerata con gesti violenti come per esempio lanci di posate e piatti. Proprio in quel momento, i presenti si sarebbero allontanati per paura di essere colpiti e, insieme ai titolari del locale, avrebbero richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza. Infine, questi ultimi sono giunti tempestivamente sul posto per placare gli animi.

Micaela Ramazzotti: la separazione con Paolo Virzì

A seguito di una crisi sentimentale risalente all’anno scorso e mai superata, Michela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. In occasione di un’intervista l’attrice aveva parlato in merito alla questione e queste erano state le sue parole: