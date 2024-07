“Sono vivo per miracolo” Gravissimo incidente per il noto volto della tv: cosa è successo

Notizia sconvolgente per i fan di Uomini e Donne: un ex protagonista coinvolto in un grave incidente stradale

Un violento scontro frontale tra un’automobile e un camioncino dell’AMA ha scosso le strade della Capitale nelle scorse ore. Tra i coinvolti nell’incidente, l’ex volto noto del programma televisivo Uomini e Donne, Manuel Galiano, che ha documentato l’accaduto sul suo profilo Instagram.

Grave incidente per l’ex protagonista di Uomini e Donne

Il sinistro è avvenuto quando il camioncino dell’AMA ha effettuato una pericolosa inversione a U, colpendo frontalmente l’auto in cui viaggiava Galiano insieme a un’amica. L’ex corteggiatore sui social, descrivendo l’attimo di terrore vissuto durante lo schianto ha scritto:

“Ha effettuato una inversione ad U colpendo la nostra macchina”

Fortunatamente, entrambi indossavano le cinture di sicurezza, riuscendo così a salvarsi la vita per “miracolo”.

Le conseguenze dello scontro sono state gravi per Manuel Galiano, che ha riportato numerose ferite, soprattutto al volto. Le lesioni più serie si concentrano sull’occhio destro e sull’arcata sopraccigliare, ma grazie al tempestivo intervento dei sanitari, la situazione non è peggiorata ulteriormente. Galiano ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta.

L’incidente ha suscitato molta preoccupazione tra i fan di Galiano, che hanno seguito con apprensione gli aggiornamenti sulla sua salute. L’episodio pone nuovamente l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di una guida prudente, soprattutto nelle aree urbane ad alta densità di traffico come Roma.

Tantissimi i messaggi di sostegno e pronta guarigione indirizzati all’ex corteggiatore, che dopo la sua avventura televisiva era tornato al suo primo amore, il calcio, continuando a mantenere una presenza sui social e lavorando come modello. La squadra FCD Fucina, in cui gioca il giovane ha scritto parole di sostegno su Instagram.

Il volto noto di Uomini e Donne ha messo in evidenza l’importanza di indossare le cinture di sicurezza, invitando tutti i suoi fan a rispettare il codice stradale. In attesa di ulteriori sviluppi e della completa guarigione di Manuel, i suoi sostenitori e amici continuano a inviare messaggi di incoraggiamento, sperando di rivederlo presto in piena forma sia sul campo da calcio che nelle sue altre attività professionali.

