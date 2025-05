“Sono usciti allo scoperto” La super coppia Vip non si nasconde più: il primo scatto emoziona i fan

Il momento tanto atteso dai fan è finalmente arrivato: dopo due anni di attesa, Bradley Cooper e Gigi Hadid hanno ufficializzato la loro relazione condividendo una foto che annuncia il fidanzamento. L’annuncio è avvenuto in modo indiretto, tra le immagini celebrate per il trentesimo compleanno di Gigi. Tra le foto, una in particolare ha catturato l’attenzione: un bacio affettuoso con il suo partner. Nonostante la notevole differenza di età, con lui che ha vent’anni in più, la coppia sembra vivere un momento positivo.

Per il suo compleanno, Gigi ha espresso gratitudine per le esperienze di vita e per le persone speciali che la circondano, sottolineando il privilegio di vivere ogni emozione. I follower hanno accolto calorosamente il suo messaggio, partecipando alla celebrazione della sua nuova decade, e la foto con Bradley ha confermato ulteriormente la loro relazione.

Gigi Hadid, supermodella di fama mondiale, ha avuto relazioni notevoli in passato, inclusa una con il cantante Zayn Malik, dal quale ha avuto una figlia, Khai. La coppia si è separata nel 2021 dopo aver affrontato varie difficoltà. Bradley Cooper, attore rinomato per film come “Una notte da leoni” e “A Star Is Born”, ha avuto relazioni ad alto profilo, inclusi matrimoni e lunghe storie d’amore. Ora, con Gigi, sembra esserci un legame autentico che ha richiamato l’interesse dei media e dei fan.