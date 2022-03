L’estensione territoriale della copertura assicurativa viene descritta nelle condizioni di ogni singola polizza; di solito questa indicazione si trova nelle prime pagine del fascicolo informativo, secondo gli standard dettati dalla Comunità Europea per l’impaginazione degli stessi.

La copertura potrebbe valere per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo o esclusi alcuni Paesi a seconda del prodotto assicurativo proposto, purché l’Assicurato abbia residenza in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e le richieste danni siano fatte valere in Italia.

È sempre opportuno chiedere una consulenza specifica agli esperti assicurativi che sapranno indicare il prodotto più adatto alle esigenze lavorative del professionista sanitario.