“Sono ufficialmente una coppia” l’ex di Elisabetta Gregoraci è ufficialmente con l’ex gieffina

Antonella Fiordelisi ha ufficializzato la sua relazione con Giulio Fratini pubblicando su Instagram una romantica foto scattata durante una vacanza alle Maldive in occasione del suo compleanno. La scelta del contesto ha suscitato un grande interesse tra i fan e gli appassionati di gossip, soprattutto perché Fratini è conosciuto per la sua precedente relazione con la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Sul suo profilo Instagram, Fiordelisi ha condiviso diversi scatti che ritraggono lei e Fratini felici durante il loro viaggio, che ha segnato il 27esimo compleanno dell’ex schermitrice. Tra i vari post, spicca un selfie di coppia in cui appaiono abbracciati e sorridenti in acqua, accompagnato dalla didascalia “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”, evidenziando la significatività del momento.

La relazione tra Antonella e Giulio era stata anticipata all’inizio di marzo dal settimanale Chi, che li aveva paparazzati mentre trascorrevano una notte insieme a Firenze. Le immagini mostravano la complicità tra i due, avvistati anche in passeggiata e facendo il tifo per la Fiorentina. Secondo quanto riportato, la coppia si frequenterebbe da circa due mesi, ma ha scelto di mantenere un profilo basso fino ad ora.

Fratini, prima di iniziare questo nuovo amore con Fiordelisi, ha avuto una lunga relazione di due anni con Elisabetta Gregoraci. La nuova storia ha catturato l’attenzione non solo per la notorietà dei protagonisti, ma anche per l’atmosfera romantica della loro ufficializzazione.