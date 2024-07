“Sono travolta da una profonda tristezza” Gravissimo lutto per Stefania Pezzopane: il triste annuncio

Grave lutto per la politica italiana che in queste ore sta vivendo un dramma davvero importante per lei e la sua famiglia. L’ex deputata e senatrice del Partito Democratico, nonché ex presidente della Provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010, in anni molto complicati per la città, ha dato la triste notizia sul suo account ufficiale.

Il messaggio dell’ex senatrice, presidente provinciale nel 2009 dell’Aquila, quando il terremoto ha ucciso nella provincia 309 persone, ha commosso in tanti, amici, follower e conoscenti. L’ex senatrice ha ricevuto centinaia di commenti di supporto dai suoi follower. Un commento in particolare recita commosso: “Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Non ci sono parole, non ne ho nemmeno io, dopo 18 anni”. Altri mandano vicinanza e affetto: “Sentite condoglianze Stefania e un forte abbraccio”, “Ho appreso la notizia e con grande dispiacere mi unisco al tuo dolore”.

Tra questi messaggi sulla bacheca dell’ex senatrice Pezzopane non è mancato il messaggio del compagno di Stefania, Simone Coccia Colaiuta, che è stato al suo fianco per anni a lavoro. Nonostante avessero annunciato la separazione da un anno, si sono riconciliati da diversi mesi, con grande sorpresa di tutti quanti.

“Quando io e Stefania ci siamo allontanati, ho sempre lasciato la porta aperta. […] Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci avevano portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento”, aveva spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello a ‘Novella 2000’.

Colaiuta ha scritto alla compagna un messaggio di sostegno dopo la dipartita della madre di Stefania Pezzopane: “Che dire… Una grande condottiera, una leonessa. Ci mancherai tantissimo nonna Vilde”, accompagnando il messaggio con tanti cuori.

Nel post riempito di risposte per mandare affetto all’ex senatrice, le dolci parole di Stefania Pezzopane alla madre, scomparsa a 94 anni, recitavano: “Sono travolta da una profonda tristezza e dolore. E vorrei dire tante cose che non riesco a scrivere. […] Ora lassù sta riabbracciando l’amore della sua vita, Papà Vincenzo, i suoi figli Roberto e Fabrizio. […] La vita non era stata gentile con lei, ma lei era gentile con chiunque. Mi ha insegnato la gentilezza e a combattere ogni avversità, a essere forte”.