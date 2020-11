“Sono trans e sono incinta”, è stato questo il tormentone di Bea Martinez, ragazza transessuale che su TikTok vanta circa 700 mila follower.

La finta gravidanza portata avanti da Bea Martinez su TikTok è durata un paio di mesi lo scorso anno ed era tutta incentrata sul portare il suo seguito da TikTok a Instagram dove prometteva “aggiornamenti sulla gravidanza” e “foto dell’ecografia”.

Fra i follower della Martinez c’era anche Marco Crivellini, attuale protagonista de Il Collegio, che proprio un anno fa ha sbottato contro la ragazza accusandola di aver inventato tutto e che non sarebbe mai potuta restare incinta.

Nel farlo ha usato spesso il pronome maschile e Bea, ora che Marco è conosciuto ed è finito al centro di un’altra polemica sempre sul mondo LGBT, ha deciso di vendicarsi e di raccontare tutto.

Crivellini ovviamente ha replicato, sottolineando come non sia transfobico.

“L’anno scorso una ragazza transessuale ha messo su TikTok svariati post dove diceva che era incinta e che su Instagram avremmo visto tutte le foto dell’ecografia e del bambino. Ora sappiamo tutti che i ragazzi trans non possono essere incinta. Allora che è successo? Io gli ho scritto che non può rimanere incinta, senza insultare, senza dire niente”.

E ancora:

“Ora lei ha postato le chat, dato che ovviamente sono un po’ conosciuto […] Lei non sa che quando ha fatto le storie non solo ha preso in giro i bambini piccoli perché credono a tutti, ma anche le ragazze trans che vorrebbero davvero restare incinta. […] Ha detto che sono contro la comunità LGBT, ma io ho detto solo la realtà: ovvero che non può rimanere incinta. E vi ripeto che lei ha fatto tutto questo solo per visualizzazioni”.