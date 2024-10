“Sono tornati insieme, lei ha lasciato il giovane imprenditore” scoppia il gossip per un ritorno di fiamma tra due famosissimi

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo, potrebbero essere tornati insieme, risvegliando un amore che sembrava sopito. Inizialmente innamoratisi nel 2006 e sposatisi nel 2008, la coppia ha affrontato diversi percorsi dopo la nascita del loro figlio Nathan, oggi 14enne. Tuttavia, le recenti voci di una riconciliazione diventano sempre più incalzanti.

Secondo il settimanale “Di Più”, Flavio ed Elisabetta hanno riacceso la loro relazione. A confermare le speculazioni è stata la recente apparizione di Briatore nella prima puntata del programma di Elisabetta, “Questioni di stile”, trasmesso su Rai 2. Durante l’episodio, l’affinità tra i due era palpabile, con sorrisi, battute giocose e sguardi intensi. Elisabetta ha definito Flavio “una persona speciale”, mentre lui ha sottolineato l’importanza di lei nella sua vita. Addirittura, in un momento giocoso, Elisabetta ha scherzato dicendo: “Ci siamo separati? No, perché non me ne sono accorta!” Questo scambio vivace ha acceso ulteriormente le voci di un possibile riavvicinamento.

Nonostante la separazione, Flavio ed Elisabetta hanno sempre mantenuto un legame forte, soprattutto per il bene di Nathan. Abitano a Montecarlo a pochi passi l’uno dall’altra e trascorrono insieme momenti significativi, come il Natale, creando un’atmosfera familiare per il figlio. Fonti vicine alla coppia rivelano che questo forte senso di co-genitorialità potrebbe aver contribuito a mantenere vivo un legame speciale.

Inoltre, il recente termine della relazione di Elisabetta con Giulio Fratini ha alimentato ulteriori speculazioni sui suoi sentimenti verso Briatore. Anche se né Flavio né Elisabetta hanno confermato ufficialmente i rumors, comportamenti e atteggiamenti mostrati durante le apparizioni pubbliche parlano chiaro. La loro intesa sembra suggerire qualcosa di più profondo rispetto a un semplice legame d’amicizia.

In sintesi, sebbene le voci di una riconciliazione non siano state ufficialmente avallate dai diretti interessati, i segnali indicano che il legame tra Briatore e Gregoraci è ancora forte e potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella loro vita insieme.