“Sono tornati insieme”: la famosissima attrice dopo il divorzio ritrova l’amore, ma c’è un ritorno di fiamma.

Alessandra Mastronardi ha concluso la sua relazione con Gianpaolo Sannino e ha riacceso una storia d’amore con l’ex compagno Ross McCall, dopo una crisi matrimoniale. La separazione dall’attore Sannino ha attirato l’attenzione dei media. L’attrice ha attraversato un periodo difficile, culminato nella decisione di chiudere un capitolo della sua vita sentimentale. Tuttavia, un nuovo inizio sembra già farsi strada con Ross McCall, di dieci anni più grande.

Le voci di un riavvicinamento tra i due sono state confermate dalle apparizioni a Londra, in particolare a Notting Hill, dove avevano vissuto momenti significativi durante la loro relazione precedente. Una foto su Instagram di Alessandra, riflessa in una pasticceria londinese con Ross sullo sfondo, ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

La storia tra Alessandra e Ross è iniziata sul set di “About Us” nel 2019, un periodo in cui l’attrice viveva a Londra per un’altra relazione. Ross è stato descritto da Alessandra come un amore genuino, tanto che nel 2021 lui le aveva chiesto di sposarla, ma la pandemia aveva reso incerto il matrimonio. La loro relazione si era conclusa nel gennaio 2022 in buone condizioni.

Parallelamente, la separazione da Gianpaolo Sannino, il suo primo fidanzato, ha riportato alla luce una storia passata. La loro relazione, cominciata diciassette anni fa, ha avuto una conclusione inaspettata, culminando in un matrimonio nel luglio 2023 che, purtroppo, ha avuto vita breve. Dopo tentativi di recuperare il loro legame, ora Alessandra è pronta a voltare pagina e a lasciare il passato alle spalle.