“Sono terrorizzati dall’idea” Si mette male per Harry e Meghan, i duchi potrebbero essere ‘in pericolo”: il motivo è serio

Brutte notizie in arrivo, se dovessero concretizzarsi una serie di condizioni sfavorevoli alla coppia. Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero “terrorizzati” dall’idea di essere buttati fuori, o come hanno detto testualmente, “espulsi” dagli Stati Uniti da un momento all’altro nella prossima annata. Perché pensano questo? E soprattutto, sarebbe davvero possibile?

Il terrore dei due è reale, concreto ma dipende tutto da una “piccola” situazione che dovrebbe venirsi a creare al vertice del governo degli Stati Uniti, riguardante niente di meno che il Presidente stesso degli States. Ebbene, tutto cambierebbe a seconda della prossima presidenza, lo ricordiamo, nel tardo autunno americano.

Pare che, qualora Donald Trump venisse rieletto alla Casa Bianca, circostanza non proprio difficile visti i sondaggi e vista l’ampia approvazione di cui gode nonostante i processi (e forse, a maggior ragione, proprio grazie a questi), Harry e Maghan potrebbero essere “in pericolo”.

Le preoccupazioni dei Sussex sono emerse dopo le recenti dichiarazioni dell’ex presidente americano, attualmente favorito nella corsa presidenziale. Trump, infatti, ha lasciato intendere di poter revocare il visto del duca se vincesse nelle prossime elezioni di novembre. Una fonte ha dichiarato al magazine australiano ‘New Idea’:

I Sussex sono in preda al panico per la possibilità che Trump torni al potere e mantenga la sua promessa di espellere il principe Harry dall’America. Stanno preparando un piano di emergenza che prevede di lasciare il Paese con i loro figli, Archie e Lilibet, se Trump dovesse tornare alla presidenza.

La domanda di visto statunitense del principe Harry, inoltre, al momento, è sotto esame giudiziario, dopo che il secondogenito di re Carlo ha rivelato nel suo controverso libro di memorie ‘Spare’ di aver fatto uso di droga in gioventù. La Heritage Foundation ha anche avviato un’indagine per verificare se Harry abbia mentito nella sua richiesta di visto quando si è trasferito in California con Meghan Markle.

Donald Trump ha dichiarato che il principe Harry non avrebbe ricevuto “nessun trattamento di favore” riguardo al suo status negli Stati Uniti. Si è impegnato affinché, in futuro, vengano attivate le azioni necessarie” nel caso si scoprisse che Harry non abbia detto la verità.