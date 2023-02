Fa di tutto per non separarsene: non può lasciarli perché sono stati i suoi unici amici nei i mesi trascorsi dimenticandosi della solitudine.

Il video di un meraviglioso esemplare femmina di Pitbull, di nome Waffle Sizzli, ha sprigionato un inaspettato quantitativo di energia positiva negli utenti su Facebook. Al quale ha fatto seguito la storia della cagnolina nella sua interezza. Dopo un lungo periodo di solitudine, vissuto dalla pelosetta, ha finalmente trovato degli amici con cui condividere la sua solitudine. Ora però avrebbe dovuto separarsi da loro. Il rifiuto dolce di Waffle Zissli è presto divenuto virale.

Sono stati i suoi unici amici per mesi: non poteva lasciarli così – VIDEO

Mentre la cagnolina esce dalla sua cuccia e percorre i corridoi della struttura-rifugio per pelosetti di “Richmond Animal Care and Control“, negli Stati Uniti, si scorge un dettaglio che non ha potuto passare inosservato. Waffle Sizzli porta con sé, durante l’uscita da quella che è stata per tanto tempo la sua casa provvisoria, un bellissimo peluche a forma di pappagallo.

Ebbene Waffle ha dimostrato, in diretta sulla pagina Facebook del centro per animali, di non potersi separare in alcun modo da quelli che sono stati i suoi unici amici durante il periodo di attesa per beneficiare di una futura adozione.

La cagnolina dal pelo nero e dagli occhi dolci si è letteralmente aggrappata a uno di loro scortandolo, assieme a lei, verso la porta d’uscita. L’episodio ha generato moltissima tenerezza in rete, lasciando che il breve filmato ricevesse una notevole attenzione dal pubblico sui social network.

Waffle ha trovato un rifugio sicuro nel cuore dei suoi giocattoli nel periodo di che la separava dalla completa libertà e dall’accoglienza di una nuova famiglia, colmando tale assenza interagendo con i suoi peluche.

“Li porta ovunque” testimoniano i volontari del rifugio descrivendo le attività quotidiane di Waffle e dei suoi amici sotto forma di peluche, trattandoli proprio come se avessero un’anima.

Dal momento destinato al bagnetto alle passeggiate all’aria aperta, Waffle Sizzli non si dimentica mai di loro. E, durante i momenti di relax, lascia che si accomodino sul suo letto come se si trattasse di una collezione preziosa. Il preferito di Waffle – fra questi -, è stato infine identificato con un grande osso di peluche.