Sono stata stuprata a 12 anni

Francesca Ghio, consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra a Genova, ha rivelato oggi di essere stata vittima di violenza sessuale all’età di 12 anni. Durante un intervento pubblico, ha condiviso la sua esperienza leggendone un testo in cui ha descritto come sia stata violentata per mesi da un uomo di cui si fidava, un dirigente genovese. Ghio ha spiegato che le violenze si sono verificate tra le mura di casa sua, sia fisicamente che psicologicamente. L’autore delle violenze le diceva di rimanere in silenzio, imponendole di mantenere segreta la situazione. Questo comportamento ha creato in lei un forte dominio psicologico, poiché si sentiva sottomessa alla sua autorità.

Nonostante l’entità delle violenze subite, Ghio ha confessato di non aver mai denunciato l’uomo, spiegando di non sapere nemmeno cosa fosse una denuncia a quell’età. La consigliera ha raccontato di come la sua sofferenza l’abbia portata a ferirsi fisicamente, coprendo le cicatrici sulle braccia per anni. Il dolore divenne l’unico modo per sentire qualcosa, visto che nessuno si era mai chiesto il motivo delle sue felpe e maniche lunghe.

Il suo racconto è arrivato a un giorno dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre. Francesca Ghio ha sottolineato come, invece di contare solo il numero delle vittime, sia fondamentale evidenziare anche chi vive in silenzio la propria sofferenza. Ha evidenziato l’essere vittime “due volte”, una per le violenze subite e l’altra per l’indifferenza della società. Ghio ha concluso il suo intervento citando l’artista Giulia Mei e il suo brano ‘Bandiera’. La frase, “Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera”, simbolizza la battaglia per la dignità e la resilienza delle donne contro la violenza.

Il suo coraggioso racconto mira a rompere il silenzio, incoraggiando altre vittime a non restare più inascoltate e a rivendicare la propria voce e il proprio diritto alla giustizia.