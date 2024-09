“Sono solo bugie e..” Heather Parisi parla della gravidanza della figlia Jacqueline e svela cosa farà con il nipotino.

Durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Heather Parisi ha finalmente chiarito le voci e le indiscrezioni riguardo al suo rapporto con la figlia Jacqueline. Negli ultimi tempi, si era parlato di presunti attriti tra di loro, con alcuni rumor che suggerivano che la Parisi non fosse interessata a conoscere il futuro nipote, atteso da Jacqueline e dal suo compagno, il cantante Ultimo.

Heather, con visibile entusiasmo, ha smentito categoricamente queste speculazioni. Anzi, ha dichiarato: “Divento nonna, ti rendi conto? Sono estasiata.” Ha espresso il suo disappunto nei confronti dei media e degli influencer, accusandoli di diffondere falsità e affermando di essere stanca di vedersi attribuire parole che non ha mai pronunciato. La showgirl ha sottolineato che in tutta questa vicenda, i veri protagonisti dovrebbero essere la futura mamma e il papà, e non le polemiche stesse.

Heather ha anche toccato alcuni malintesi risalenti a precedenti interviste. Dopo un suo commento su Ultimo, Jacqueline si sarebbe sentita offesa, interpretando male le parole della madre. Secondo Heather, la reazione di Jacqueline sui social è stata influenzata da questa errata interpretazione, portando a tensioni tra di loro.

Inoltre, la Parisi ha espresso preoccupazione per i fratelli più piccoli di Jacqueline, che potrebbero sentirsi coinvolti in dinamiche familiari che non li riguardano direttamente. Ha dichiarato: “Lei non si rende conto che i suoi fratelli più piccoli possono sentirsi feriti.” Nonostante le difficoltà del passato, Heather si mostra serena e felice, pronta ad abbracciare il suo nuovo ruolo di nonna con gioia e aspettativa.

Le sue dichiarazioni a Verissimo hanno dissipato ogni dubbio circa l’entusiasmo per l’arrivo del nipotino, evidenziando la voglia di una nonna di essere parte di questo nuovo capitolo della vita della sua famiglia. Con un messaggio chiaro, Heather ha voluto rimarcare l’importanza della verità e della serenità all’interno della sua famiglia, rifiutando l’idea che le polemiche possano sovrastare momenti di gioia e amore.