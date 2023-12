sono sempre nere, come mai

Che colore hanno le unghie del cane e perché diventano nere: il motivo del cambiamento e alcuni consigli per migliorare il loro stato di salute.

Quando le unghie del cane diventano nere non è un buon segno. Come accade per gli esseri umani, quando le unghie diventano di un colore diverso dal solito, la cosa più opportuna da fare è quella di rivolgersi a uno specialista per effettuare dei controlli di routine con l’obiettivo di verificare quale sia il problema di salute che ha scatenato questo cambiamento. Lo stesso vale per gli animali. In questo per i nostri amici con la coda.

Cane e colore delle unghie: perché sono nere, lo sono sempre?

Qual’è la motivazione per cui le unghie del cane sono nere? Il motivo talvolta non può essere univoco, ma – in ogni caso – è sinonimo di una condizione di salute che sarebbe meglio non trascurare. Grazie a una visita dal veterinario si può comprendere quale sia la causa scatenate del cambio di colorazione dell’unghia del cane. Vediamo, nel frattempo, di scoprire insieme quali possono essere queste cause.

Fra le prime cause che rendono le unghie del cane nere vi è l’esposizione a traumi:

Traumi e infiammazioni

Dal momento che le unghie del cane rimangono in una posizione piuttosto esterna rispetto al corpo sono facilmente soggette a urti accidentali. Se il cane sbatte bruscamente con le sue zampe contro un oggetto le sue unghie potrebbero spezzarsi. Anche nel caso in cui non dovesse esserci un’evidente rottura dell’unghia, il trauma dovuto all’urto potrebbe manifestarsi con il cambiamento di colore.

Un trauma o il contatto con un batterio può generare un’infezione di diversa gravità. Per valutare se si tratta di un’infezione occorre osservare lo spazio tra le dita del cane. Quando si tratta di un’infezione dovuta a parassiti, funghi i traumi si adotta il termine specifico di pododermatite.

Il sintomo di una malattia

Un’unghia nera nel cane può essere anche la prima manifestazione di una malattia. Fra le più comuni vi sono la demodicosi e la dermatofitosi. La prima insorge quando il cane ha un sistema immunitario debole ed è talvolta accompagnato dalla caduta del pelo, mentre la seconda se il cane ha una micosi e pustole sulle zampe. La situazione sarà diversa nel caso di un’infezione alle unghie del cane.

Consigli per le unghie al cane

Se siete alle prime armi con il vostro fido: per prendersi cura di lui e tagliare le unghie al cane in modo corretto gli esperti consigliano di seguire alcuni passaggi per facilitare lo svolgimento di quest’attività. Al contempo per risolvere i suoi problemi di salute riguardanti le unghie è sempre utile rivolgersi a un medico veterinario.

Tra le soluzioni più comuni che i veterinari consigliano per la guarigione delle unghie nere del cane vi è la prescrizione di unguenti e pomate volte a facilitare la scomparsa di malattie o infezioni senza dover ricorrere a ulteriori trattamenti ritenuti più invasivi.