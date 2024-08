“Sono ricoverato in una casa di riposo, ho bisogno di assistenza continua” l’annuncio del VIP, ora è irriconoscibile

Emilio Fede è ricoverato in un Rsa ma continua a far parlare di sé.

Emilio Fede è un nome che ha regalato tanto alla televisione italiana, soprattutto ricordando i tempi d’oro in cui conduceva il TG 4. Ora la sua vita è decisamente cambiata, in quanto si dice che da qualche mese sia ospite in una Rsa in quanto bisognoso di attenzioni quotidiane.

Ecco cosa abbiamo scoperto sulla sua nuova vita e sui video che lo riguardano e sono diventati virali.

Emilio Fede ricoverato in Rsa

Emilio Fede, ex direttore del TG 4, è stato una colonna portante della televisione italiana e di Mediaset per molti anni. Ora per lui le cose sono decisamente cambiate, in quanto ha 93 anni e non riesce più ad essere indipendente come una volta.

A tal proposito, Dagospia avrebbe diffuso un’indiscrezione secondo la quale l’ex giornalista sarebbe ricoverato presso una casa di riposo, quelle che in gergo vengono definite come Rsa. La scelta è stata presa in completa autonomia, motivo per cui l’uomo sarebbe molto felice di ricevere tutte le attenzioni del caso. La casa di riposo in questione si troverebbe a Milano. Sembra inoltre che Fede abbia stretto un ottimo rapporto anche con gli operatori socio sanitari che lo accudiscono quotidianamente.

Il video del giornalista impazza su TikTok

A confermare il clima paradisiaco nel quale è immerso Emilio Fede, un video che gira su TikTok e che, molto probabilmente, è stato girato proprio da uno degli operatori sanitari in questione. Nella clip che, ovviamente, è diventata virale nel giro di pochi minuti, Emilio Fede appare sveglio, molto arzillo e sempre sul pezzo.

Ovviamente appare visibilmente invecchiato rispetto a come lo vedevamo quando conduceva l’edizione serale del telegiornale di Rete 4. È comunque molto vigile e sempre pronto a dare la sua opinione su quello che gli viene richiesto. Nel video In questione l’operatore sanitario incalza il giornalista chiedendogli se fosse meglio Berlusconi o se preferisca Meloni. Ecco qual è stata la risposta dell’ex volto della televisione.

Emilio Fede Era meglio assolutamente Berlusconi per tante ragioni Ciao presidente ti voglio bene.

Gli anni passano ma Emilio Fede non sembra aver perso la stima e la forte ammirazione che ha sempre dimostrato di provare verso l’ormai scomparso Berlusconi. Una piccola clip che quindi ha strappato il sorriso a tutti coloro che hanno sempre seguito l’ex giornalista.