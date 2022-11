Sono queste le razze di cane più a rischio per il freddo, come difenderle

I nostri amici pelosi soffrono le basse temperature. Ecco quali sono le razze di cane più a rischio per il freddo e come difenderle dal gelo.

Il freddo è arrivato e tutti noi siamo pronti a coprirci con maglioni, cappotti e qualsiasi altra cosa possa tenerci caldi. Ma i nostri amici a quattro zampe?

Sebbene i nostri amici pelosi presentino il pelo che li protegge dalle intemperie, ci sono alcuni cani che possono soffrire le basse temperature. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono le razze di cane più a rischio per il freddo e cosa possiamo fare a riguardo.

Razze di cani più a rischio per il freddo

Con l’arrivo delle basse temperature chi convive con un amico a quattro zampe si domanda se la propria palla di pelo possa soffrire il freddo.

Sebbene le basse temperature non siano un problema per i cani di taglia grande, in quanto possono resistere anche a 4°C, ci sono alcune razze di cani che sono più a rischio di soffrire il freddo.

Secondo gli esperti, le palle di pelo che soffrono gli abbassamenti di temperatura sono i cani di piccola taglia e i cani che presentano il pelo corto, come:

Queste razze di cane possono avere la percezione del freddo già da 12 °C. Mentre le razze di cani più grandi percepiscono il freddo a partire dai 10-8 °C e la loro salute può essere in grave pericolo quando le temperature scendono sotto i 4°C.

Le razze di taglia media invece se a pelo corto possono soffrire le stesse temperature dei cani di piccola taglia a pelo corto, mentre se a pelo lungo hanno una resistenza al freddo simile a quelle delle razze grandi.

I cani sia grandi che piccoli che presentano il pelo lungo possono resistere di più al freddo, in quanto vengono protetti proprio dal pelo.

Se il tuo cane fa così significa che ha freddo 🐶🥶 Sintomi e rimedi

Cosa fare per proteggere Fido dal freddo

Sebbene le temperature siano basse, è risaputo che le passeggiate sono molto importanti per la vita quotidiana di un amico a quattro zampe.

Per questo motivo, per il benessere di Fido, potrebbe essere utile limitare l’uscita quando fa freddo. Nel caso dei cani piccoli o toy e dei cani a pelo corto, la passeggiata potrebbe avere una durata di 10-15 minuti. Mentre i cani di taglia grande possono passeggiare per un tempo che varia da 30 ai 60 minuti.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Tuttavia per proteggere la nostra palla di pelo dalle basse temperature, secondo gli esperti, sarebbe opportuno anche coprire Fido con un maglione o un cappotto e nel caso sia presente la pioggia durante le passeggiate potrebbe essere utile anche un impermeabile.

Passeggiare con il cane quando fa freddo: consigli per la sicurezza

Infine gli specialisti consigliano di tenere in considerazione anche gli orari delle passeggiate. Ossia preferire il giorno alla sera in quanto di giorno i pochi raggi solari presenti possono essere utili per Fido a sentire di meno il freddo.