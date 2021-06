Continua il successo dei Maneskin in America: sono primi con Zitti e buoni e I Wanne Be Your Slave nella Viral di Spotify.

La Maneskin mania prosegue, e non solo in Italia. Negli Stati Uniti la band romana sta continuando a ottenere successi incredibili. Dopo aver raggiunto la top 10 della Billboard Hot 100, risultato di per sé già incredibile, hanno adesso conquistato le prime due posizioni della Viral 50 di Spotify. Una classifica meno importante, ma che dà l’idea di quanto siano diventati virali in un paese notoriamente poco interessato ai prodotti musicali italiani.

Maneskin primi nella Viral 50 USA di Spotify

I due brani che sono riusciti a diventare virali negli Stati Uniti sono I Wanna Be Your Slave, arrivata fino al numero 1 in questa graduatoria, e Zitti e buoni, che si è fermata al numero due. Si tratta ovviamente di due dei brani presenti nella tracklist di Teatro d’ira – Vol. 1, il loro secondo album.

Damiano David dei Maneskin

Un grandissimo successo per la band guidata da Damiano David, al lavoro già su nuovo materiale. Ricordiamo infatti che le viral di Spotify sono classifiche che vanno a dare spazio alle hit non più popolari, ma quelle emergenti, pronte a esplodere nel giro di qualche settimana. Tiene conto non solo degli ascolti in streaming ma anche e soprattutto della condivisione social. E proprio sui social I Wanna Be Your Slave sta facendo il cosiddetto ‘botto’.

Maneskin più ascoltati di Andrea Bocelli e Laura Pausini

A rendere ancora più concreto il successo incredibile in queste settimane della band romana è anche la media degli ascolti mensili sulla celebre piattaforma di streaming musicali. Dopo aver superato band iconiche come Pearl Jam e Muse, il gruppo lanciato da X Factor ha triplicato, con i suoi 14 milioni e 500mila ascoltatori, quelli di ambasciatori della nostra musica come Laura Pausini e Andrea Bocelli. Tanto per far capire quanto sia enorme la portata del loro successo, gli U2, una delle band più amate di tutti i tempi, sono fermi a circa 17 milioni e mezzo di ascoltatori.

Di seguito l’audio di I Wanna Be Your Slave: