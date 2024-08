Sono presenti su tutto il territorio: pericolo vipere fate attenzione

Scatta l’allerta in Italia: il pericolo vipere sul territorio è sempre più alto, dove sono maggiormente presenti e come bisogna comportarsi.

Anche quest’anno il pericolo di incontrare una vipera sembra molto più alto. Il moltiplicarsi degli incontri con questo genere di serpenti velenosi, a ridosso con la stagione estiva, continua a preoccupare gli abitanti e i visitatori della penisola, lasciando che la protezione civile si mobiliti in tempo per informare nel modo più esaustivo possibile segnalando i luoghi in cui prestare maggiore attenzione e come comportarsi nel caso di un incontro ravvicinato.

Vipere presenti su tutto il territorio: dove prestare attenzione

Torino è stato uno dei primi Comuni, in Italia, a diramare l’allerta nei giorni scorsi. In una condivisione su Facebook dell’amministrazione torinese si legge, infatti: “la stagione estremamente piovosa ha favorito la prolificazione di vipere sul nostro territori”. L’obiettivo della segnalazione è quello di invitare tutti i cittadini e i turisti che visiteranno alcuni luoghi a tenere alta la soglia dell’attenzione.

Estendendo l’invito a tenere gli occhi aperti quando si attraversano “sentieri, luoghi di campagna particolarmente“, favorendo l’utilizzo di calzature chiuse e di calzini alti e spessi, specialmente nelle zone che si trovano “in prossimità di corsi d’acqua“, il Comune di Torino ha desiderato rivolgersi a tutti coloro che organizzano abitualmente escursioni e che, dunque, potrebbero ritrovarsi con più probabilità a confrontarsi con il fenomeno dell’esponenziale aumento della presenza di vipere sul territorio.

La vipera è, fortunatamente, ancora oggi l’unico serpente velenoso ufficialmente presente in Italia. Eppure, sebbene sia l’unico rettile in grado di esporre l’incolumità della popolazione a un pericolo da non sottovalutare, il fatto che le piogge stiano facendo aumentare così rapidamente la loro proliferazione non è affatto un dato rassicurante.

Pericolo vipere: scatta l’allerta nel nord Italia

Nonostante le vipere siano dei serpenti velenosi avvistati più frequentemente in autunno, in questi anni l’incremento delle vipere ha fatto sì che molte amministrazioni comunali – specialmente nel nord Italia – si mobilitassero per contrastare o quantomeno diminuire gli incidenti regolarmente causati da un incontro ravvicinato con questo rettile dalla testa triangolare e dal quale bisognerebbe tenersi, come minimo, a una distanza di sicurezza di almeno un metro.

Una vipera può mordere un uomo anche accidentalmente, ad esempio, se calpestata. La prima cosa da fare – nel caso vi troviate malauguratamente in una simile situazione – è di bendare la zona del morso, a una distanza di massimo 20 e minimo 10 centimetri da esso, per evitare che il veleno iniettato dal serpente possa espandersi.