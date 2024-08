“Sono preoccupatissima, la polizia non ci fa entrare in casa” La Vip evacuata da casa: paura e disagio

Ore di paura e tensione a Roma in zona Monte Mario dove, in seguito ad un incendio, molti abitanti sono rimasti fuori dalle loro abitazioni. Tra le centinaia di persone costrette a rimanere fuori casa anche la showgirl Patrizia Pellegrino che, attraverso il suo account Instagram racconta questa terribile esperienza.

Patrizia Pellegrino fuori casa a causa di un incendio a Monte Mario

Ancora un incendio a Roma dove, nella zona centrale, si è alzata una colonna di fumo nero e denso. L’incendio è divampato nella zona tra Monte Mario e il tribunale di piazzale Clodio. A prendere fuoco, secondo la ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco, una vasta zona di sterpaglie. In seguito a questo incendio diverse strade sono state chiuse sia al traffico veicolare che pedonale. Proprio a causa di queste chiusure Patrizia Pellegrino non è potuta rientrare nella propria abitazione.

La showgirl ha deciso di documentare e spiegare ai suoi followers la situazione di pericolo e disagio che ha vissuto. Patrizia stava rientrando in casa nel primo pomeriggio quando nota l’imponente colonna di fumo che sovrasta il suo quartiere. Nella zona presenti Vigili del Fuoco e Polizia per tentare di domare le fiamme.

Il racconto di Patrizia Pellegrino

La showgirl attraverso diverse Instagram stories ha condiviso la sua paura e le sue preoccupazioni con i suoi fan. Visibilmente preoccupata Patrizia spiega che, per ragioni di sicurezza, la Polizia le ha vietato l’accesso alla propria abitazione. La donna, insieme alle sue vicine, è costretta ad attendere che l’incendio venga domato. Dopo ore di attesa le diverse squadre di Vigili del Fuoco sono riuscite finalmente a domare il terribile incendio.

Una volta rientrata in casa Patrizia Pellegrino ha potuto fare una conta effettiva dei danni. Fortunatamente l’abitazione di Patrizia non ha subito alcun danno. Sul terrazzo molta polvere e residui dell’incendio, ma oltre a questo nulla di rovinato o bruciato. Ore di paura e spavento per Patrizia Pellegrino e molte altre persone. Fortunatamente tutti sembra essere tornato alla normalità anche se lo stupendo parco che circondava la zona ormai è solo un triste ricordo.

Le cause dell’incendio

Il lavoro dei Vigili del Fuoco non termina con lo spegnimento dell’incendio infatti, ora partiranno tutte le indagini per determinare le cause del rogo. Al momento non si hanno notizie in merito tantomeno sono stati riferiti danni o problemi per le persone. Molta la paura ed i disagi per la popolazione romana che si trova, come spesso accade in estate, a combattere con devastanti roghi.