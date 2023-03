sono pericolosissimi per la loro salute

Non possono mangiare tutto perché molti cibi potrebbero rivelarsi tossici: ecco quali sono i 5 alimenti proibiti per cani e gatti.

Sebbene per alcuni di essi c’è la credenza che facciano bene e li facciano crescere sani e in forma, bisogna fare molta attenzione ai cibi che decidiamo di inserire nella dieta dei nostri amici a quattro zampe. Ecco dunque un breve elenco dei 5 alimenti proibiti per cani e gatti che potrebbero avere effetti devastanti sulla loro salute. Ovviamente si chiariranno anche i motivi di questa ‘esclusione’ dalla loro alimentazione e come trovare valide alternative.

Alimentazione del cane e del gatto a confronto: che differenze ci sono?

Ma vi siete mai chiesti in cosa sono diverse le diete che solitamente si somministrano all’uno o all’altro? Di sicuro hanno bisogno di due apporti nutrizionali diversi perché il cane è onnivoro mentre il gatto è carnivoro. Poi ci si dovrebbe interrogare sulla loro diversa dentatura: i cani hanno denti molto più forti rispetto a quelli dei gatti, quindi questi ultimi dovranno mangiare cibo umido e scatolette.

Quindi la cosa migliore è non farli mai mangiare dalla stessa ciotola, poiché avranno anche gusti differenti: i cani prediligono cibi a base di grassi e fibre, mentre i felini spaziano più facilmente tra carni rosse e bianche, pollame, cavallo, suino e pesce.

5 alimenti proibiti per cani e gatti: quali sono

Ma quali sono quegli alimenti ‘insospettabili’ che è sempre meglio tenere fuori dalla portata dei nostri amici a quattro zampe? Se bisogna scegliere tra frutta e verdura per il cane e alimenti utili al pelo del gatto, facciamo attenzione a non far assaggiare mai ai nostri animali uno dei seguenti cibi.

Latte e derivati

Ma non ci hanno sempre mostrato l’immagine di un gattino che beve dalla ciotola colma di latte? Era tutta una bugia? No, ma in realtà dipende molto dalla loro età, poiché quando si tratta di esemplari non più cuccioli ma adulti è bene evitare il latte e i suoi derivati per non incorrere in problemi di diarrea, di cattiva digestione e problemi addominali. E questo vale per entrambi!

Cioccolato

Non sono assolutamente rari i casi di cane che ha mangiato la cioccolata, soprattutto durante le feste, quando in casa ce n’è in abbondanza, ma questo alimento è assolutamente tossico per Fido e Micio per la presenza di teobromina. Meglio essere chiari: non solo può portare a episodi di vomito, diarrea e convulsioni ma una quantità elevata può essere fatale per i nostri animali domestici.

Uvetta e uva

A proposito di alimenti dolci, non lasciamoci ingannare dalle loro piccole dimensioni perché uva e uvetta possono essere molto pericolosi in quanto possono provocare danni al fegato, diarrea, vomito e problemi nella minzione.

Avocado

Ma la frutta non fa bene? Sì, ma non tutta. Infatti a causa della persina in essi contenuta, questi frutti non dovranno essere mangiati né dal gatto né dal cane. Oltre a provocare pancreatite nel cane e pancreatite nel gatto, potrebbe anche creare episodi di vomito, diarrea e dolori addominali.

Cipolla, aglio, cipollotto

Se avessimo mai intenzione di far soffriggere il cibo dei nostri animali con cipolla e simili, abbandoniamo immediatamente questa idea malsana. Questi cibi sono altamente tossici per loro, in quanto agiscono direttamente sui loro globuli rossi, fino a condurli all’anemia, oltre a problemi respiratori, di letargia e stanchezza.