Sono passati ormai tre anni dall’ultima volta che Leah e Axel si sono visti. Rei…

Sono passati ormai tre anni dall’ultima volta che Leah e Axel si sono visti. Reincontrarsi, però, per due come Leah e Axel, non può essere solo un “rivedersi”. È sentire tutto, di nuovo.

Il desiderio, l’odio, l’amore, l’amicizia, il mare, la delusione, tutto quello che non sono stati e che avrebbero potuto essere. Un’onda di emozioni e ricordi inarrestabile e che ritorna, di nuovo, con furore. “Quello che siamo insieme” di Alice Kellen è la seconda parte della storia di Leah e Axel ed è in libreria e su tutti gli store online dal 29 agosto 🌊