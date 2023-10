sono molto comuni ma da sfatare

01Falsi miti sull’alimentazione del gatto: leggende metropolitane che vanno assolutamente smascherate. Vediamo di quali si tratta.

Ci sono molti miti e credenze che circolano sull’alimentazione del nostro amico pelosetto. Spesso, queste leggende, se così possiamo chiamarle, sono basate su informazioni errate o su racconti metropolitani.

Probabilmente, anche tu hai sentito in giro una serie di consigli su come nutrire o cosa non includere nella dieta del tuo gatto.

Ma quanto di tutto questo è vero, e quanto è semplicemente leggenda urbana? Scopriamolo insieme!

Falsi miti sull’alimentazione del gatto

Dalla convinzione che il latte sia un elisir di vita per il gatto all’idea che un’unica dieta si adatta per tutti. Scopriamo tutta la verità!

Negli anni, sono stati diversi i miti che hanno influenzato le scelte alimentari degli amanti dei gatti.

Tutte informazioni radicate nella cultura popolare che possono portare a decisioni alimentari non adatte e persino a problemi di salute per gli animali.

Quando, invece conoscere la verità sulle dieta del gatto è essenziale per garantire una lunga vita all’animale.

Ma quali sono questi falsi miti sull’alimentazione del gatto di cui stiamo parlando? Di seguito, troverete alcuni dei miti più comuni.

I gatti possono mangiare solo pesce

Affidarsi esclusivamente al pesce come fonte di cibo per il gatto, può comportare vari problemi di salute per l’animale.

Il pesce, pur essendo una fonte di proteine può risultare carente di nutrienti essenziali per i gatti come la taurina che è fondamentale per il benessere cardiaco e oculare dei felini.

Inoltre, una dieta basata esclusivamente sul pesce può portare a uno sbilanciamento nel rapporto tra calcio e fosforo, con possibili effetti negativi sulla salute delle ossa e dei reni del gatto.

I gatti possono mangiare cibo per cani

Le formulazioni alimentari per cani, non sono adatte a fornire tutti i nutrienti essenziali necessari ai gatti e possono risultare carenti in proteine di alta qualità e in altri elementi fondamentali per il loro benessere benessere.

L’uso esclusivo di cibo per cani, nell’alimentazione di un gatto, può generare carenze nutrizionali e complicazioni di salute a lungo termine.

Il latte è un alimento ideale per i gatti

Sebbene, i gattini possano tollerare il latte materno durante i primi mesi di vita, molti gattini diventano intolleranti al lattosio una volta che crescono.

Pertanto, è bene evitare di offrire latte ai gatti adulti. L’assunzione di latte da parte di un gatto intollerante, può portare a problemi gastrointestinali come diarrea nel gatto, crampi addominali in flatulenza.

Quindi, piuttosto che ritenerlo un alimento ideale, il latte può causare fastidi e disagi per molti gatti.

I gatti possono nutrirsi esclusivamente di cibo secco

Una dieta per il gatto, esclusivamente a base di cibo secco può portare problemi di idratazione poiché il contenuto di acqua nel cibo secco è molto basso.

I gatti sono noti per bere molto poco, spesso sono a rischio di disidratazione quando mangiano solo cibo secco.

Inoltre, una dieta a base di cibo secco può aumentare il rischio di disturbi urinari come calcolosi urinarie e le infezioni del tratto urinario nel gatto.

Gli aspetti, consigliano di offrire una dieta equilibrata che includa sia cibo secco che cibo umido o cibo in scatola.

I gattini non hanno bisogno di cibo specifico

Anche se, è possibile transitare gradualmente a una dieta per gatti adulti dopo il periodo di crescita, durante questa fase di crescita l’apporto di cibo specifico per i cuccioli risulta fondamentale.

Prodotti alimentari appositamente concepiti per i gattini, sono formulati per soddisfare queste esigenze uniche solitamente presentano una maggiore concentrazione di nutrienti essenziali.

I gatti possono mangiare solo cibo fatto in casa

È importante comprendere che se non gestita correttamente questa opzione del cibo fatto in casa per gatti, che richiede particolare attenzione e competenza, può provocare rischi per la salute del gatto.

In alternativa, è possibile optare per l’utilizzo di cibi commerciali di alta qualità specificamente formulati per gatti.

Questi prodotti sono progettati per soddisfare in modo adeguato le esigenze nutrizionali dei felini. Perciò questo era l’ennesimo falso mito relativo ai nostri amici gatti.