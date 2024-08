“Sono malato, non posso più uscire di casa”, l’annuncio scuote il mondo del cinema: la grave malattia di cui soffre

l mondo del cinema è stato scosso dalla recente dichiarazione di David Lynch, il celebre regista visionario dietro capolavori come Velluto Blu, The Elephant Man, Cuore Selvaggio e Mulholland Drive. Lynch, 78 anni, ha rivelato di soffrire di enfisema, una condizione che lo costringe a vivere in isolamento per evitare il rischio di contrarre malattie come il Covid-19.

Terribile notizia per il mondo del cinema: David Lynch ha un enfisema

Il regista ha dichiarato al magazine Sight and Sound:

“”Ho fumato a lungo, questa è la ragione, e adesso sono costretto a restare chiuso, che mi piaccia o no. Non posso rischiare di essere contagiato dal virus ma nemmeno di prendere un raffreddore. Posso solo fare piccole passeggiate finché non vado in debito d’ossigeno.”

Ladies and Gentlemen, Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is… — David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024

Nonostante le difficoltà, Lynch non ha mai smesso di sognare. La sua sceneggiatura di Antelope Don’t Run No More, pronta dal 2010, non ha ancora visto la luce. Il suo ultimo film, Inland Empire, risale ormai al 2006.

Lynch ha anche condiviso la recente delusione del rifiuto da parte di Netflix del suo progetto animato Snootworld, su cui aveva lavorato con Caroline Thompson, celebre per titoli come Edward Mani di Forbice e The Nightmare Before Christmas:

“Proprio di recente ho pensato che potesse essere di qualche interesse e l’ho proposto a Netflix, qualche mese fa, ma niente da fare: le favole vecchio stile sono considerate un po’ deboli ed è convinzione diffusa che non interessino al pubblico. Il mondo è cambiato: oggi è più facile dire di no che dire di sì.”

Le dichiarazioni di Lynch hanno preoccupato i suoi fan, ma il regista ha subito cercato di rassicurarli con un post su X, ringraziando tutti quelli che si sono preoccupati per lui. Assicura che sta bene, enfisema a parte, e che non intende abbandonare la cinepresa.

David Lynch è una figura emblematica nel panorama cinematografico mondiale. Il suo contributo all’arte del cinema e della televisione è inestimabile, e la sua passione per la creatività non sembra destinata a svanire. I fan possono solo sperare che, nonostante le difficoltà, Lynch trovi ancora il modo di condividere la sua visione unica con il mondo.

L'articolo "Sono malato, non posso più uscire di casa", l'annuncio scuote il mondo del cinema: la grave malattia di cui soffre proviene da Bigodino.









