“Sono innamorata di una donna” L’attrice esce allo scoperto e fa coming out: i fan non se l’aspettavano

Moltissimi, tra giovani e meno giovani conoscono “Bridgerton”, la popolarissima serie Netflix di cui tutti parlano, soprattutto adesso che è arrivata la nuova stagione sulla piattaforma streaming. I milioni di fan nel mondo sono entusiasti della prima parte della terza stagione e restano in attesa, con evidente impazienza, la seconda metà, che verrà rilasciata solo il prossimo 13 giugno.

In questa stagione, alcuni personaggi di Bridgerton hanno subito una sorta di “rivalutazione”, mostrando che anche i cosiddetti “antagonisti”, i classici cattivi, possono comportarsi male a causa delle proprie sofferenze. Un modo alternativo per raccontare la parte oscura dei personaggi già oscuri (che, di contro, sarà la parte comprensibilmente fragile, debole, quasi commovente).

Un esempio potrebbe essere Cressida Cowper, che nei nuovi episodi è diventata inseparabile amica di Eloise Bridgerton. Ma non siamo qui per parlare delle dinamiche della seria, quanto di una super notizia che ha inaugurato a sorpresa, per tutti i fan, il “Pride Month”. Il mese dell’orgoglio LGBT, giugno, è notoriamente, attraverso tutta l’Europa, quello dedicato a eventi, manifestazioni, grandi marce e iniziative per continuare a ribadire il contrasto alle discriminazioni per motivi di genere o di preferenze sessuali.

L’attrice che interpreta Cressida Cowper in Bridgerton, Jessica Madsen, ha fatto una rivelazione davvero importante sui social, ricevendo sostegno e nuove simpatie da fan e colleghi. Nella serie, Jessica Madsen dà vita a Cressida Cowper, uno dei personaggi meno amati dai fan. Tuttavia, nella realtà, l’attrice è molto simpatica e apprezzata, come dimostrano i video su YouTube e i post sui social.

Per celebrare il mese del Pride, Jessica ha condiviso alcune immagini con sfondo arcobaleno, dichiarando: “Sono innamorata di una donna, lo dico con orgoglio e a voce alta!”. Il post di Jessica ha avuto un enorme successo, raccogliendo migliaia di like e commenti, inclusi quelli dei colleghi Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington) e Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton).

I fan di “Bridgerton”, e dell’attrice in generale, non possono che essere contenti per questa condivisione personale e, allo stesso importante, necessaria per ribadire il “diritto di amare” che vorremmo sia possibile per tutti in tutto il mondo. I fan della serie Netflix, intanto, non vedono l’ora che arrivi il 13 giugno per scoprire come evolverà la storia tra Penelope e Colin.

