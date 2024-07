“Sono in ospedale, torno presto” L’amato volto della tv ricoverato in ospedale: il motivo è serio

È notizia di poche ore fa il ricovero in ospedale dell’inviato del programma le Iene, Nicolò De Devitiis, a causa di una grave polmonite di cui è attualmente affetto. Un annuncio che lo stesso De Devitiis ha voluto fare attraverso i propri canali social, al fine di informare tutto il suo nutrito seguito di follower del suo stato di salute. Il video, divenuto subito virale, ha raccolto la solidarietà e la vicinanza da parte di moltissimi suoi fan, tutti uniti nel rivolgere alla famosa Iena gli auguri di una pronta guarigione.

Ricoverato in ospedale per polmonite l’inviato delle Iene

Le condizioni di salute del giovane inviato delle Iene, Nicolò De Devitiis

Attraverso il proprio profilo TikTok, il noto inviato della satirica trasmissione Nicolò De Devitiis ha annunciato tramite un video quanto segue: “Mi sono preso una grave polmonite. Torno presto, vi abbraccio forte!”.

Un messaggio che ha trovato l’immediato consenso del suo pubblico che, in massa, ha testimoniato la propria vicinanza all’amato conduttore attraverso una miriade di auguri di pronta guarigione. Nell’arco di poche ore, infatti, il video ha accumulato oltre 22mila like.

Un seguito social davvero nutrito quello che Devitiis, classe 1990 ed originario di Roma, ha consolidato nel tempo, soprattutto grazie al programma le Iene, di cui è uno dei più stimati inviati. Ed è stato proprio grazie al programma di Mediaset che Nicolò ha stretto una bellissima e solida amicizia con il rapper napoletano Geolier. Non a caso, nel video in cui comunica il suo stato di salute l’inviato ha utilizzato come colonna sonora proprio il singolo “Emirates” dell’artista partenopeo.

I numerosi messaggi di vicinanza da parte di tanti suoi fan

Come abbiamo già scritto, il video dell’annuncio postato da Nicolò De Devitiis sulla sua pagina TikTok inerente al suo ricovero per una grave polmonite, ha scosso il suo nutrito pubblico di fan.

Tanti i messaggi di solidarietà espressi nei confronti del noto inviato. Fra i vari “buona guarigione”, “torna presto”, “ci manchi e “ti aspettiamo” segnaliamo, in particolare, quello di un utente napoletano che riprende un famoso detto popolare partenopeo che recita così: “l’uocchij so peggio re scuppettat!” ovvero “il malocchio è peggio dei colpi dei fucili”.