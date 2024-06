sono gli stessi di un’altra Vippona

Fedez ha scelto chi saranno i suoi legali per quanto riguarda il divorzio da Chiara Ferragni

Ormai è ufficiale. Chiara Ferragni e Fedez procederanno per vie legali al fine di chiedere il divorzio. Per farlo il rapper milanese avrebbe deciso di rivolgersi agli stessi avvocati che hanno aiutato Ilary Blasi in merito alla fine del suo matrimonio.

Fedez

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione.

Fedez e Ferragni: tutto è pronto per quello che sarà il divorzio dell’anno

Qualcuno aveva millantato una crisi di coppia passeggera. Per altri questa scelta era legata al fatto di distogliere l’attenzione dei media dai guai economici e finanziari che si sono abbattuti su Chiara Ferragni. Una sorta di momento no che si sarebbe poi concluso con l’aria di pacificazione tra i coniugi.

Chiara e Fedez

A quanto pare tutte queste supposizioni sono sfumate quando Chiara Ferragni ha ufficialmente presentato la richiesta di divorzio dal marito Federico Lucia in arte Fedez. Da quello che sappiamo, i due avrebbero optato per una separazione consensuale proprio per tutelare al meglio i figli della coppia ovvero Leone e Vittoria.

Dopo soli 5 anni di matrimonio il grande impero costruito dai Ferragnez si è frantumato e con loro la possibilità di vedere questa coppia nuovamente felice e spensierata. Fedez sembra proseguire la sua vita concedendosi numerose opportunità con altre donne, mentre Chiara è più propensa a mettere al primo posto il suo lavoro.

La scelta del rapper in merito agli avvocati

Portare avanti una richiesta di divorzio non è mai facile, motivo per cui si è soliti rivolgersi a degli avvocati professionisti che possano tutelare al meglio la parte rappresentata. Secondo un’indiscrezione fornita da ‘Novella 2000‘, Fedez avrebbe scelto con cura gli avvocati che lo rappresenteranno in questo duro momento della sua vita.

Fedez e Chiara

Si tratta di Andrea Pietrolucci, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, dei legali che sicuramente non risuoneranno nuovi sia nel termine della giurisprudenza che in quello del gossip. Fedez ha infatti chiesto di essere rappresentato dagli stessi avvocati che qualche mese fa si sono schierati da parte di Ilary Blasi in merito al suo divorzio da Francesco Totti.

Chiara Ferragni ha invece scelto di affidarsi nelle mani di Daniela Missaglia, la quale farà di tutto per garantire la tutela di Chiara e dei figli soprattutto in merito a quelle che saranno le decisioni dei giudici competenti. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni.