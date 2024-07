“Sono gay” L’attore italiano mette a tacere ogni dubbio: ha fatto coming out

Dopo un periodo di riflessione e grande incertezza, un famosissimo attore italiano ha deciso di fare coming out e rivelare a tutti il proprio orientamento sessuale. La notizia ha lasciato di stucco moltissime persone, in quanto del tutto inaspettata.

Serie tv

Ecco di chi si tratta.

Attore italiano decide di fare coming out

La nostra società è molto evoluta, ma a tratti ancora piuttosto chiusa verso tematiche che invece andrebbero affrontate senza paura e giudizi. Proprio per questa ragione non si ha sempre il coraggio di esternare la propria personalità, commettendo così un grave errore.

Andreas

Questo lo sa molto bene un attore italiano che qualche ora fa ha deciso di fare coming out, rivelando a tutti il suo orientamento sessuale. L’interprete avrebbe quindi rivelato le sue intenzioni grazie ad un video in cui compare anche un cantante svedese di nome Andreas Wijk.

La scelta deriva dal fatto che Andreas ha pubblicato in passato un singolo dal titolo If i was gay, in cui ha parlato di tutti i problemi e i pensieri negativi che avrebbe potuto vivere dinanzi essendo figlio di un pastore pentecostale. Proprio grazie a questo video però, diverse persone hanno trovato il coraggio di aprirsi e rivelare al mondo questa importante parte della loro anima.

Il bellissimo attore rivela la sua omosessualità: ecco di chi si tratta

Credits: AndreaswijkVEVO

A fare questa rivelazione del tutto inaspettata il bellissimo attore italiano Giancarlo Commare, noto per aver preso parte a pellicole e serie tv come Skam. Il ragazzo ha dichiarato di essere omosessuale dinanzi alla telecamera del suo smartphone, asserendo: “I’m gay”.

Giancarlo Commare

Per alcuni la notizia è stata inaspettata, mentre per altri il ragazzo avrebbe già fatto intendere qualcosa di simile qualche tempo fa. Ovviamente molte fan dell’artista sono rimaste colpite da questa affermazione, in quanto nei ruoli dei recitati era il classico Don Giovanni, un ruba cuori. Quello che conta però è che l’attore abbia trovato la felicità e soprattutto la forza di essere se stesso senza doversi nascondere dal giudizio della gente.