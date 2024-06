sono gay ed ho un compagno” Il vincitore di Amici lo dichiara apertamente per la prima volta

Non lo aveva mai dichiarato, ma oggi ha deciso di fare coming out. L’ex vincitore di Amici è, infatti, omosessuale e ha detto di avere un compagno

Non lo aveva mai detto apertamente prima e solo oggi, a distanza di tanto tempo dalla fine del talent show al quale ha partecipato, ha deciso di uscire allo scoperto e di fare coming out. L’ex vincitore di Amici è gay e attualmente ha un compagno, con il quale sta progettando il futuro insieme. Scopriamo insieme di chi si tratta e quale edizione del programma di Maria De Filippi ha vinto.

È stato vincitore di Amici. Ha conquistato il titolo come cantante nel famoso talent show di Maria De Filippi. Ha continuato a cantare e lo abbiamo visto anche a Tale e Quale Show e al Festival di Sanremo.

Classe 1985 ha raccontato a Vanity Fair di aver capito di essere omosessuale con il tempo, perché certe cose si maturano solo con l’età. Ha avuto anche relazioni con donne che ha amato molto, perché per lui l’amore è sempre amore.

Lui preferisce non parlare di coming out, perché lo considera un concetto ormai superato. Fa tutto parte della quotidianità, bisogna vivere le cose con spontaneità, senza imposizioni o senza per forza dover sbandierare tutto ai quattro venti.

Lui non ha mai nascosto questo aspetto della sua vita, non ha mai cercato di essere chi non era. Semplicemente ha preferito non parlarne pubblicamente per questioni di riservatezza. Il compagno lo ha sempre presentato come il suo fidanzato, senza fingere.

L’ex vincitore di Amici è gay: Virginio Simonelli lo racconta in un’intervista

Virginio Simonelli, in arte Virginio, il prossimo 26 maggio 2024 uscirà con il suo nuovo singolo, dal titolo Il giorno con la notte. Nella canzone duetta con Teo Bok. Nel videoclip lui ha un fidanzato, mentre l’altro cantante una fidanzata.

Questo perché Love is Love e lui ha voluto raccontare ogni lato dell’amore. Il cantante che ha trionfato nella decima edizione del talent show di Maria De Filippi non aveva mai sentito il bisogno di parlare apertamente della sua omosessualità, ma visto che si parla del suo video, ecco che lui vuole raccontare un altro lato di sé.