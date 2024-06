“Sono fortunato ad essere ancora vivo” il noto chef televisivo coinvolto in un grave incidente in bici: i lividi fanno paura

Lui dice di essere fortunato perché è ancora vivo. Visto quello che gli è successo mentre era in sella alla sua bici non era una cosa scontata. Gordon Ramsay, infatti, è rimasto gravemente ferito in un incidente. Lo chef televisivo ha voluto mostrare il livido gigantesco che è comparso nella parte del corpo che ha avuto un impatto terribile con l’asfalto.

Il noto chef televisivo ha raccontato sul suo account Instagram di aver avuto un grave incidente in bicicletta. “Sono fortunato a essere ancora vivo“, ha detto il noto personaggio, che ha poi voluto dare un suggerimento a tutti.

Gordon Ramsay consiglia a chiunque vada in bicicletta di indossare sempre il casco, perché è stato questo accessorio di sicurezza a salvargli letteralmente la vita. Prova molto dolore, ma può sopportarlo se pensa a quello che gli sarebbe potuto capitare.

Ramsay sostiene che indossare il casco può davvero fare la differenza tra la vita e la morte. Come è accaduto a lui quado ha avuto un bruttissimo incidente mentre si trovava in sella alla sua bici in Connecticut.

L’impatto è stato devastante, ma per fortuna non ha riportato fratture, solo alcune escoriazioni che gli hanno fatto comparire un livido gigantesco sul fianco, che lo fanno sembrare una “patata viola“, come ha commentato lui stesso ironicamente.

Gordon Ramsay ha avuto un brutto incidente in bici e mostra il livido sul fianco

Lo chef ha avuto questo terribile incidente, ma per fortuna se l’è cavata. Nel suo post su Instagram ha voluto ringraziare tutti i dottori, gli infermieri e il personale del Lawerence + Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di lui. Non ha ossa rotte o ferite gravi, è solo un po’ ammaccato: poteva andare molto peggio.

Il post è stato pubblicato il 16 giugno, data che negli Stati Uniti d’America coincide con la Festa del papà. Alla fine del suo post ha invitato tutti i padri a non trascurare la sicurezza, anche in bici, indossando sempre il casco.

