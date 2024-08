“Sono finiti in ospedale per il dispiacere” è successo il disastro dopo l’annuncio della separazione della coppia VIP

Se ne parla da un paio di giorni, era nell’aria, l’ex coppia d’oro del Grande Fratello formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero non sarà più quell’idillio a cui siamo stati abituati a lungo. I due, infatti, hanno annunciato la loro separazione, ponendo fine alla loro relazione che aveva conquistato il pubblico di Temptation Island e Grande Fratello. La coppia è davvero “scoppiata”.

Anche se già da tempo giravano voci sulla loro rottura, i tantissimi fan e follower della coppia speravano che fossero tutte infondate. Molti dicevano che si trattasse solo di una crisi temporanea tra Mirko e Perla. La notizia della separazione, però, alla fine è stata confermata e ha scosso profondamente i “perletti”, i fan della coppia. Non esageriamo se diciamo che è stato generato una sorta di psicodramma collettivo sui social media.

Molti ammiratori della coppia sono rimasti sconvolti, esprimendo disperazione e speranza in una riconciliazione ormai miracolosa. Alcuni fan hanno persino avuto reazioni preoccupanti, finendo in ospedale a causa dello choc. Non sembra una barzelletta ma, anzi, tutt’altro. Deianira Marzano ha condiviso un messaggio di alcuni follower della coppia:

Buongiorno, volevo informarvi che due delle nostre ragazze sono in ospedale. La nostra leader Matea Croazia sta molto male e non si è ancora ripresa. Vanessa si è ripresa oggi, l’ho sentita personalmente e sta meglio, ma è distrutta. Sono state male a causa della rottura di Mirko e Perla.

Altri messaggi sui social hanno espresso sentimenti simili a riguardo per l’amore che circondava la coppia in questi mesi di intenso affetto. In un video virale, una fan in lacrime dice: “Scusate, non riesco a fare un video, potete vedere il mio volto straziato dalle lacrime”. La donna nel video, inoltre, lancia un appello ai due ex fidanzati, invitandoli a riflettere sulla loro decisione: “Siete ragazzi straordinari, di successo, avete una bella casa e soldi. Ma queste cose perdono senso se non si possono condividere. Pensateci. Sempre dalla vostra parte”. Una sostenitrice davvero affettuosa e affezionata.

Non fa vedere il suo volto perchè straziato dalle lacrime.

Il motivo? Pirko e Sberla si sono mollati. Siamo alla follia piú totale. pic.twitter.com/pUSPkndH9R — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) August 4, 2024

Le reazioni dei fan hanno sorpreso molti utenti del web, che hanno commentato increduli. Qualcuno ha affermato di vedere proprio in questi giorni “cose assurde: gente che piange, che si dispera, che si sente male”. Non c’è che dire, quando si tiene tanto a una storia d’amore, anche se non si tratta della propria, si può rimanere estremamente dispiaciuti e addolorati.