“Sono felice di dirvelo, sto molto meglio” il famosissimo cantante torna sui social dopo i problemi di salute: il messaggio video speciale

Sangiovanni annuncia il suo ritorno sui social, dichiarando di sentirsi molto meglio e pronto a riprendere la musica dopo una lunga pausa dedicata al benessere personale e al supporto dei fan.

Sangiovanni, il noto cantautore vicentino di 22 anni, ha recentemente comunicato ai suoi fan di sentirsi “molto meglio”. Il giovane artista, che aveva preso una pausa dai social media, ha deciso di tornare online per condividere la sua rinascita personale e musicale. In un video postato sul suo profilo Instagram, Sangiovanni appare sorridente insieme al suo rottweiler, esprimendo la sua gioia nel tornare a scrivere e cantare. “Sto bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare”, ha dichiarato il cantautore, dimostrando la sua volontà di riprendere contatti con il pubblico.

Durante il video, Sangiovanni ha anche voluto ringraziare le persone che lo hanno sostenuto nel corso dell’ultimo anno, un periodo difficile in cui si era allontanato dalle scene e dai social. Ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, dicendo: “Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l’affetto che ho ricevuto, veramente è stato bellissimo”. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di messaggi di incoraggiamento ricevuti da artisti e colleghi del mondo dello spettacolo, ribadendo che questi gesti hanno avuto un grande significato per lui. Infine, ha annunciato con entusiasmo: “Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme”. Questo messaggio ha generato una reazione immediata, con oltre 82mila “like” e numerosi commenti entusiastici da parte dei fan e di personaggi noti, tra cui Jovanotti e Lorella Cuccarini.

Sangiovanni, la lunga pausa dalle scene

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘Finiscimi’, Sangiovanni ha deciso di prendersi una pausa. In un momento di vulnerabilità, il cantautore ha dichiarato di non riuscire più a fingere che tutto andasse bene, portandolo a rimandare l’uscita del suo atteso album ‘Privacy’ e a cancellare il concerto previsto al forum di Assago il 5 ottobre 2024. La pausa dai social è stata una scelta consapevole, necessaria per rimettere in ordine i propri pensieri e sentimenti.

Durante questo periodo di riflessione, Sangiovanni ha fatto sapere ai suoi fan di aver bisogno di tempo per ritrovare la sua strada. Solo in un’occasione, aveva comunicato che, a partire dalla fine di agosto, stava “ritrovando una strada da percorrere” e cominciava a visualizzare nuovi obiettivi e sogni. In un messaggio condiviso a ottobre, ha espresso la sua sensazione di sollievo, affermando di aver capito che la musica poteva tornare a occupare un posto importante nella sua vita. “Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi”, aveva detto, manifestando il suo desiderio di condividere le canzoni con il pubblico nonostante le difficoltà vissute. La sua ultima apparizione social, avvenuta sei mesi fa, ha lasciato presagire che un ritorno fosse imminente, e il video odierno ha confermato questa attesa.

La rinascita artistica di Sangiovanni segna un capitolo importante della sua carriera e offre ai suoi fan l’opportunità di ricollegarsi con lui in un momento di nuova energia e creatività. Con il suo recente messaggio di positività, il cantautore sembra pronto a riconquistare il suo posto nel panorama musicale, portando avanti il legame speciale con il suo pubblico.